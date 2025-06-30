Гармату російського виробництва встановили замість традиційної 25-мм Bushmaster.

З'явилося фото захопленої Росією бойової машини піхоти (БМП) M2 Bradley, на якій замість оригінальної зброї встановили 30-мм гармату російського виробництва, ймовірно, 2А72. Про це повідомляє The War Zone.

Дата фотографії, як і її першоджерело, залишаються невідомими. Також не повідомляється, навіщо росіяни вдалися до такого рішення. Можливо, вони хочуть випробувати 30-мм гармату на БМП Bradley, але теоретично росіяни можуть використати таку "‎Потвору Франкенштейна"‎ у війні проти України.

"‎Очевидно, що принаймні деякі російські підрозділи вважають за доцільне експлуатувати захоплені Bradley, навіть якщо їх може бути дуже мало і вони не мають підтримки логістичного ланцюга, а також запасів боєприпасів", ‎– повідомляє The War Zone.

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Сама 2А72 є автоматичною гарматою калібру 30 мм. Її розробили в СРСР. Гармата призначена для знищення живої сили, легкоброньованої техніки і повітряних цілей на малій висоті.

Гармату встановлюють на різні типи бронетехніки. Це і бронетранспортери, і бойові машини піхоти, і бойові машини десанту. Росіяни встановлюють 2А72, зокрема, на БМП-3, БМД-4, БТР-80А та БТР-82А.

БМП Bradley – довідка УНІАН

M2 Bradley є бойовою машиною піхоти, що перебуває на озброєнні США, а також багатьох інших країн світу.

Bradley надійшла на озброєння ще у 1981 році, однак з тих пір її неодноразово модернізували, так що навіть сьогодні вона відповідає сучасним вимогам щодо захисту та вогневої міці (на відміну від російських БМП).

Раніше росіяни порівняли M2 Bradley зі своєю БМП-3 та дійшли вкрай невтішних для себе висновків. Зокрема, було виявлено, що М2 має серйозну перевагу по протиснарядній та протикульній стійкості. Американська машина має перевагу і в протимінному захисті.

Також нещодавно українські бійці порівняли M2 Bradley та європейську бойову машину піхоти CV90 та дійшли до висновку, що кожна з них має свої переваги.

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