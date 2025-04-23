Бойову машину піхоти розробили фахівці ХКБМ імені Морозова. Скоріше за все, вона існує в єдиному екземплярі.

У мережу виклали нові фотографії важкої бойової машини піхоти БМП-55, над якою у 2000-х працювали фахівці Харківського конструкторського бюро з машинобудування. На них звернув увагу портал The War Zone.

На фотографіях можна бачити дослідний екземпляр БМП. Видимих пошкоджень бойова машина не має. Інших деталей (наприклад, місця зйомки) представлено не було.

Відомо, що БМП-55 виготовили на базі радянського танка Т-55. Силова установка знаходиться в передній частині корпусу. Вага машини (без озброєння) складає 28,5 тонн. До складу екіпаж входять троє осіб.

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У кормовій частині БМП-55 розміщена десантна аппарель, яка дозволяє вести десантування під прикриттям броньового корпусу машини та легко переміщати вантажі та поранених всередину бойового відділення. У десантному відділенні можна розмістити десять військових.

БМП-55 оснащена 12,7-мм кулеметом НСВТ, встановленим у башті з дистанційним керуванням. Передбачена можливість встановлення протитанкових керованих ракет.

Лобова броня БМП-55 повинна витримувати влучання снарядів калібру щонайменше 25-30 мм. Кормова броня захищає від куль калібром 14,5 мм бронебійного типу.

Статус проєкту наразі невідомий. В теорії Україна могла б виготовляти такі БМП, однак фахівці звертають увагу на важливу ресурсну перепону, а саме – відсутність необхідної кількості шасі від Т-55 у придатному до експлуатації стані.

Українська бронетехніка – що цікавого

У минулому році УНІАН повідомив, що росіяни знайшли знамениту українську бойову машину підтримки танків "Азовець", яка, скоріш за все, також існує в єдиному екземплярі. Оптика та озброєння у машини були відсутні.

А нещодавно екс-консультант Пентагону Рубен Ф. Джонсон розповів про переваги українського танка Т-84 "Оплот". За його словами, конструкція Т-84 не має деяких недоліків танку Т-80. Це робить його більш потужною і живучою машиною.

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