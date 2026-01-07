Чехія готова продовжити 'снарядну ініціативу', але за умови, - прем'єр Бабіш

При цьому, прем'єр-міністр Чехії зазначив, що його країна не планує направляти військових до України після війни для миротворчої місії.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі "Коаліції рішучих" у Парижі заявив, що ініціатива щодо боєприпасів для України, яку ініціювала його країна, може бути продовжена, але за умови, якщо її будуть фінансувати інші країни. Заява опублікована на сайті уряду Чехії.

В урядовій заяві вказується, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що його країна має певні застереження щодо деяких пунктів декларації. Бабіш додав, що Чехія не планує відправляти своїх військових до України після завершення війни для контролю за дотриманням миру.

Водночас, прем'єр Чехії висловив думку, що ініціатива щодо боєприпасів для України може продовжуватися, якщо її фінансуванням готові займатися інші держави.

Він підкреслив, що гроші громадян Чехії не будуть витрачатися на придбання боєприпасів для України, а процедура має бути прозорою та відбуватися без корупції.

"Хоча на мене ще чекає засідання ДКНС (засідання Ради національної безпеки, - прим. ред), де я дізнаюся більше деталей про ініціативу щодо боєприпасів, але після всіх переговорів, які я вже завершив, я вирішив, навіть після узгодження з партнерами по коаліції, що ми не скасуємо ініціативу щодо боєприпасів. Проект триватиме, а Чехія виконуватиме роль координатора. Ніякі гроші чеських громадян не будуть вкладені в ініціативу боєприпасів. Процедура має бути прозорою і вільною від корупції", - зауважив Бабіш.

Україна та Чехія: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура виступив проти надання зброї Україні і поскаржився на "злодіїв хунти Зеленського". Окамура заявив, що, на його думку, Захід наживається на поставках зброї Україні. Більше того, він назвав цю зброю неефективною і запевнив, що росіяни її "розбивають ще до того, як вона потрапляє на фронт". Посол України в Чехії Василь Зварич відреагував на ці звинувачення й зазначив, що ці слова варто розцінити як особисту позицію Окамури. На думку Зварича, така думка у чеського політика сформувалася під впливом російської пропаганди.

Також ми писали, що опозиційний політичний рух Чехії "Свобода і пряма демократія" після скандальних антиукраїнських заяв Окамури планує ініціювати голосування в Палаті депутатів про його відставку. Члени руху SPD вважають висловлювання Окамури ганебними і неприйнятними. Вони закликали Палату депутатів Чехії, а також прем'єра Чехії Андрея Бабіша дистанціюватися від цих заяв.

