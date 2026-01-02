Опозиція Чехії ініціює відставку спікера парламенту через антиукраїнські заяви

Лідери блоку "Разом" і альянсу "Пірати і Старости" домовилися про спільні дії під час голосування про відставку Окамури.

Чеський опозиційний політичний рух "Свобода і пряма демократія" (SPD) хоче ініціювати голосування в Палаті депутатів про відставку свого голови Томіо Окамури. Причиною стало новорічне привітання політика, в якому він різко висловився проти України та Європейського Союзу, пише ČeskéNoviny.

Зазначається, що члени руху SPD вважають висловлювання Окамури ганебними і неприйнятними. Вони закликали Палату депутатів Чехії та уряд прем'єр-міністра Андрея Бабіша дистанціюватися від цих заяв.

"ODS (Громадянська демократична партія) буде співініціювати обговорення неприйнятних висловлювань Томія Окамури в Палаті депутатів Чеської Республіки і підтримає пропозицію про його відкликання", - йдеться в заяві ODS.

У виданні додали, що 1 січня посол України в Чехії Василь Зварич розкритикував заяви Окамури. Він наголосив, що ці слова є негідними та абсолютно неприйнятними щодо України.

"Образливі та сповнені ненависті заяви Томіо Окамури на адресу України та українців, озвучені сьогодні в його новорічній промові, ми розцінюємо як його особисту позицію, сформовану, вочевидь, під впливом російської пропаганди... Очікуємо, що органи державної влади та громадянське суспільство Чехії дадуть належну оцінку цим заявам та їхній відповідності високій державній посаді, яку обіймає цей політик", - написав Зварич на своїй сторінці у Facebook.

У відповідь на це міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що він не вважає доречним, щоб посол іноземної держави публічно оцінював висловлювання однієї з найвищих конституційних посадових осіб її країни. Голова депутатів SPD Радім Фіала додав, що "дипломат не повинен публічно оцінювати внутрішню політику країни, в якій він працює".

Скандальна заява Окамури - що відомо

Нагадаємо, що спікер нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамура у своїй новорічній промові виступив проти надання зброї Україні та поскаржився на "злодіїв хунти Зеленського". Він заявив, що Прага "не може використовувати гроші, що належать чеським пенсіонерам, інвалідам та сім'ям із дітьми, для купівлі зброї і відправки її на продовження абсолютно безглуздої війни".

Також Окамура додав, що сподівається на те, що Чехія перестане дотримуватися курсу Європейського Союзу, який, за його словами, веде до Третьої світової війни. Він, зокрема, висловив переконання, що Захід нібито наживається на постачанні зброї Україні.

Пізніше голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що новорічне звернення спікера нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамури є яскравим прикладом неосвіченості, маніпуляцій та цинізму. Він наголосив, що Україна вдячна чеському народові та його гідним представникам за всю допомогу та підтримку.

