Майбутнє програми планують обговорити 7 січня 2026 року.

Рада безпеки Чеської Республіки 7 січня обговорить майбутнє програми під керівництвом Чехії та за фінансування Заходу, яка організовує постачання артилерійських боєприпасів для України. Про це заявив у понеділок, 22 грудня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що програма об'єднує іноземних донорів, зокрема Німеччину, Данію та Нідерланди, з чеськими військовими чиновниками, торговцями зброєю та виробниками. Вони закуповують боєприпаси по всьому світу і доставляють їх в Україну, щоб зменшити її нерівність на полі бою проти Росії.

В матеріалі йдеться, що Бабіш, який прийшов до влади минулого тижня, пообіцяв скоротити фінансову допомогу з боку Чехії Україні. Він пояснив це рішення недостатньою прозорістю програми.

Водночас, додає видання, Бабіш не висловив чіткої позиції щодо її майбутнього з моменту перемоги його популістської партії ANO на виборах у жовтні.

Примітно, що президент Чехії Петр Павел, а також союзники Праги по НАТО та Україна високо оцінили цю програму, тоді як проросійські союзники Бабіша в коаліції виступають проти неї.

"В принципі, ініціатива щодо боєприпасів, безумовно, була позитивною, питання полягає в тому, чи відбулася вона без корупції. Це питання буде обговорюватися на засіданні Ради національної безпеки 7 січня", - заявив Бабіш.

Він додав, що запропонує остаточну позицію, але не надав більше подробиць.

Видання поділилося, що минулого тижня високопоставлений військовий чиновник НАТО висловив обережний оптимізм щодо продовження цієї ініціативи. Він поділився, що в рамках програми з початку 2025 року буде поставлено 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів. Це становить 43% від загального обсягу боєприпасів, що постачаються Києву.

Примітно, що донори виділили близько 4,5 мільярда доларів на оплату поставок боєприпасів в рамках цієї програми, тоді як внески Чехії склали десятки мільйонів євро.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що його країна могла б підтримати ідею використання заморожених російських активів, але слід врахувати побоювання Бельгії. Він також хвилюється, що використання заморожених активів Росії спровокує відповідь з боку Москви й це стане причиною зриву мирних переговорів. Також Бабіш натякнув, що вважає за краще залучити позикові кошти на фінансових ринках для допомоги Україні.

Також ми писали, що також Бабіш заявляв, що Чехія не братиме на себе жодних гарантій щодо фінансування України, оскільки скарбниця країни порожня. Прем'єр додав, що кожна крона потрібна країні для підтримки своїх громадян. Тому Бабіш зазначив, що з Бельгією є домовленість, що Європейська Комісія повинна знайти інші способи фінансування України.

