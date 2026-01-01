'Злодії хунти Зеленського': спікер парламенту Чехії зчинив скандал новорічним зверненням

Український посол у Чехії вже відреагував на образливу заяву.

Спікер нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамура у своїй новорічній промові виступив проти надання зброї Україні і поскаржився на "злодіїв хунти Зеленського". Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

"Ми не можемо використовувати гроші, що належать чеським пенсіонерам, інвалідам та сім’ям з дітьми, для купівлі зброї та відправки її на продовження абсолютно безглуздої війни", – заявив політик.

Він висловив сподівання, що Чехія "зістрибне з брюссельського поїзда, який прямує до Третьої світової війни". Він зокрема висловив переконання, що Захід наживається на поставках зброї Україні. При цьому політик назвав цю зброю неефективною і запевнив, що росіяни її "розбивають ще до того, як вона потрапляє на фронт".

"Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен на цьому бізнесі щось заробляє. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують собі туалети із золота", – додав Окамура.

Реакція посла України

Посол України в Чехії Василь Зварич опублікував у своєму Фейсбук пост, в якому засудив висловлювання чеського парламентарія.

"Образливі та сповнені ненависті заяви Томіо Окамури на адресу України та українців, озвучені сьогодні у його новорічній промові, ми розцінюємо як його особисту позицію, сформовану, очевидно, під впливом російської пропаганди", - написав він.

Зварич назвав слова Окамури "негідними й абсолютно неприйнятними" та висловив сподівання, що органи державної влади та громадянське суспільство Чехії "нададуть належну оцінку цим заявам".

Інші скандали за участі Окамури

Як писав УНІАН, у листопаді новий голова Палати депутатів Чехії Томіо Окамура наказав зняти український прапор з будівлі парламенту, де він висів із 2022 року як символ солідарності Чехії з Україною. Відео цього кроку Окамура опублікував у соцмережі X, заявивши, що це був свідомий символічний жест. Політик, який очолює правопопулістську партію SPD, раніше неодноразово виступав проти публічної демонстрації підтримки України.

Рішення викликало різку критику з боку інших політичних сил, і невдовзі депутати повернули українські прапори на фасад парламенту, розмістивши їх на вікнах фракцій. Окремі політики публічно засудили дії Окамури, назвавши їх зневагою до цінностей солідарності та підтримки країни, що зазнала агресії Росії. При цьому SPD і сам Окамура послідовно виступають із критикою України та українських біженців, роблячи це одним із ключових елементів своєї політичної позиції.

