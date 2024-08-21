Оригінальна Arena не забезпечувала 360-градусного покриття, але за нею послідувала Arena-M, яка забезпечує захист з усіх кутів, включно з атакою зверху.

На виставці ARMY-2024 російські державні ЗМІ повідомили, що система активного захисту "Арена-М" встановлюється на нові танки Т-90М. Безпілотники-камікадзе FPV знищують велику кількість танків - на частку FPV, можливо, припадає 2/3 втрат танків.

Росія змушена тримати танки далеко від лінії фронту, залишаючи "безтанкову зону" глибиною до десяти кілометрів, просуваючись уперед тільки під час штурму - і все одно їх знищують, пише Forbes.

Теоретично Т-90М уже добре захищений складною багатошаровою бронею, що поєднує метал, кераміку і композитні матеріали; його лобова броня еквівалентна майже метру суцільної сталі. Але безпілотники рідко атакують спереду, і війська в польових умовах прикручують додаткову броню, щоб прикрити слабкі місця, - від простих екранів на даху до броньових надбудов на химерних "черепашачих танках". Але нічого з цього не спрацювало.

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Історично танкова броня була "пасивною", забезпечуючи захист просто своєю присутністю, але останнім часом до неї додалася "активна" броня, що реагує на загрозу.

Відома як "Арена", російська APS складається з трьох елементів: масиву радіолокаційних датчиків на зовнішній стороні танка, комп'ютерної системи управління і пускових труб або бункерів для снарядів-перехоплювачів.

Після активації "Арена" автоматично відстежує загрози, що наближаються. Вона відфільтровує помилкові цілі, включно зі снарядами, що вилітають, і близькими промахами, які не загрожують танку, а також птахів і невеликі снаряди. Коли загроза наближається на потрібну відстань, система запускає ракету-перехоплювач.

Перехоплювачі розташовані таким чином, щоб забезпечити захист на 360 градусів, - загалом їх 26 штук із полями обстрілу, що перекриваються. Перехоплювач детонує в безпосередній близькості від загрози, утворюючи щільну спрямовану шрапнель, яка, як стверджується, здатна знищити будь-яку ракету, що підлітає.

Оригінальна Arena не забезпечувала 360-градусного покриття, але за нею послідувала Arena-M, яка забезпечує захист з усіх кутів, включно з атакою зверху.

Нова версія також стріляє двома перехоплювачами одночасно, щоб збільшити шанси на знищення загрози. У 2021 році виробники заявили, що вона нібито захищена від усіх західних протитанкових ракет, включно з Javelin.

Після розроблення "Арену" не встановлювали на російські танки, мабуть, через високу вартість. Її пропонували на експорт, але охочих не знайшлося.

Тим часом Ізраїль взяв концепцію APS на озброєння. Система Trophy, вироблена компанією Rafeel, описується на сайті компанії як "єдина у світі діюча система активного захисту". Систему Trophy встановлено на різних танках ЦАХАЛу і вона добре зарекомендувала себе в бою, показавши свою ефективність у відбитті пострілів із РПГ, керованих ракет та інших загроз.

Армія США оцінила Trophy для посилення захисту M1 Abrams. Вони зазначають, що вона додає близько 3,5 тонн, але забезпечує напівсферичний захист від різних загроз, навіть коли машина перебуває в русі.

Творці Arena, Коломенське конструкторське бюро машинобудування, кажуть, що оновили систему, щоб впоратися із загрозами українських безпілотників, які спостерігаються на Україні. Це необхідно, тому що попередні версії ігнорували все, що повільніше 260 кілометрів на годину, пропускаючи FPV або безпілотні бомби. Необхідно налаштувати поріг швидкості дуже низько, адже FPV можуть наближатися до цілі зі швидкістю пішохода.

Широкий діапазон швидкостей, траєкторій польоту і конфігурацій робить небезпечним [безсистемне] виявлення - всього чого завгодно. Система буде чутлива до приманок, а також до хибних спрацьовувань і може бути спровокована птахами, що пролітають повз. Звичайно, екіпажі можуть залишити систему вимкненою, але атаки часто відбуваються, коли їх не чекають.

Система також має обмежений запас перехоплювачів. 26 ракет мають перекривне покриття, але тільки частина з них спрямована по кожну зі сторін, і щоразу витрачається 2 ракети. Кілька безпілотників, що летять під одним кутом, швидко вичерпають запас боєприпасів.

Зазначається, що Arena-M має підвищити шанси Т-90М на виживання, однак вона не буде непогрішною.

Україна вже захопила щонайменше три неушкоджених Т-90М під час операції в Курську, що говорить про те, що екіпажі не чекають, коли прибудуть FPV. Це наводить на думку про реальний мотив публічної появи Arena: переконати екіпажі танків у тому, що у них є шанс і вони не їдуть на вірну смерть.

Зрештою, подібна заява про те, що Arena буде встановлена на Т-90М, була зроблена вісімнадцять місяців тому, і нічого не сталося.

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