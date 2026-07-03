Далі ми без вас: НАТО замінить американські AWACS на шведські GlobalEye, – Reuters

На тлі суперечок між США і Європою НАТО раптом вирішило, що варто перейи з американських літаків на європейські.

НАТО готується відмовитися від застарілих літаків дальнього радіолокаційного виявлення AWACS американського виробництва та замінити їх шведськими літаками Saab GlobalEye. Про це з посиланням на чотири поінформовані джерела повідомляє Reuters.

За даними агентства, про відповідне рішення можуть офіційно оголосити під час саміту НАТО в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня. Представник Альянсу підтвердив Reuters, що питання заміни AWACS буде оголошене саме на саміті, однак відмовився розкривати подробиці. У Saab також не стали коментувати інформацію.

Як зазначає видання, рішення може викликати невдоволення президента США Дональда Трампа, який неодноразово закликав союзників активніше закуповувати американське озброєння. Водночас він регулярно критикував європейські країни за залежність від Сполучених Штатів у питаннях безпеки та навіть погрожував вивести Вашингтон із НАТО.

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Літаки AWACS із характерними дев'ятиметровими радіолокаційними "тарілками" перебувають на озброєнні Альянсу з 1982 року. Вони базуються на авіабазі Гайленкірхен у Німеччині та після початку повномасштабної війни Росії проти України виконують важливі місії зі спостереження на східному фланзі НАТО.

Після оновлення флоту саме база в Гайленкірхені, за словами співрозмовників Reuters, може стати місцем розташування найбільшого у світі парку літаків GlobalEye.

GlobalEye, який перебуває на службі з 2018 року, призначений для виявлення та супроводу загроз у повітрі, на суші та на морі. Літак створений на базі бізнес-джета Bombardier Global 6500 і конкурує з американським Boeing E-7 Wedgetail.

Як нагадує Reuters, у 2025 році НАТО вже відмовилося від планів придбати шість літаків Boeing E-7 після того, як Пентагон скасував власну програму закупівлі 26 таких машин, зробивши більший акцент на супутникових можливостях. Водночас міністр оборони США Піт Гегсет у травні заявив Конгресу, що відомство прагне відновити фінансування цієї програми.

За інформацією агентства, майбутнє замовлення НАТО може перевершити нещодавній контракт Канади на шість літаків GlobalEye, який наразі є найбільшим. Остаточна кількість літаків ще не визначена й може залежати від того, чи обере Альянс дорожчу модифікацію з можливістю дозаправлення в повітрі.

Reuters також зазначає, що нинішні літаки AWACS належать до небагатьох військових засобів, які перебувають у прямій власності НАТО. Їхні екіпажі формуються військовослужбовцями з 21 країни-члена Альянсу, а під час бойових дій ці літаки забезпечують єдину радіолокаційну картину для союзної авіації, кораблів і командних центрів.

Інші новини озброєнь

Як писав УНІАН, українські пілоти вже розпочали навчання на шведських винищувачах Gripen, які за характеристиками найбільше відповідають потребам Повітряних сил. Ці літаки економічніші у використанні, невибагливі до умов польоту та схожі на F-16, але значно дешевші в експлуатації.

За угодою зі Швецією, перші сучасні Gripen E мають надійти у 2029 році, тоді як вже зараз українські пілоти опановують старішу версію C/D, що дозволить почати польоти орієнтовно з 2027 року.

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