Самопроголошений президент звернувся з погрозами до Заходу.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив плани поставити у грудні на бойове чергування ракетний комплекс "Орєшнік". Про це пише Белта.

"Орєшнік" - страшна зброя. У грудні стане на бойове чергування. Навіщо? Я хочу, щоб вони (опоненти за кордоном, - ред.) розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. От ми сядемо з Путіним (російський диктатор Володимир Путін, - ред.), приймемо рішення і бахнемо. Тому не наривайтеся. Адже війна починалася в Україні з цього. На Донбасі гнобили російськомовних, убивали, травили. Це було на моїх очах", - сказав Лукашенко.

Він заявив, що "на мінському майданчику у свій час були досягнуті мирні домовленості", але нібито "опоненти вирішили діяти шляхом обману, що і привело до нинішньої ситуації".

"Виявляється, не домовились. Виявляється, приїхали в Мінськ, щоб Росію і нас обдурити. Обдурили. Ну, доскакались. Уже два мільйони загинуло людей і скалічено українців. Ну чого ви нариваєтеся? Нормально ж жили. І поляки, і литовці, і так далі", - додав самопроголошений президент Білорусі.

"Орєшнік" у Білорусі: головне

Як повідомляв раніше УНІАН, прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт розповіла, коли у них розгорнуть російський "Орєшнік". За її словами, Білорусь планує розгорнути російську гіперзвукову ракетну систему середньої дальності у грудні. Вона додала, що підготовка до розгортання наближається до завершення.

У вересні стало відомо, що під Мінськом будують військову базу для розміщення російського "Орєшніка". Журналісти українського проєкту "Схеми" спільно з білоруськими та естонськими колегами проаналізували супутникові знімки, і їх увагу привернула військова база, яку будують поблизу села Павлівка на південь від білоруської столиці. Зазначалося, що будівництво ведеться з червня минулого року і охоплює понад 2 квадратні кілометри.

Наприкінці 2024 року Путін заявив про можливе розміщення "Орєшніка" на території Білорусі. За інформацією російських ЗМІ, Лукашенко попросив у російського диктатора розмістити ракетний комплекс на території його країни. Путін же назвав це можливим. ""Орєшнік" можна буде розмістити в Білорусі в другій половині 2025 року в міру нарощування його випуску", - сказав російський президент.

