На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил танкові підрозділи ЗСУ провели навчальні маневри з ведення оборонного бою.
Читайте такожУкраїнські військові тренувалися відбивати ворога з моря (фоторепортаж)Про це йдеться в повідомленні штабу ООС у Facebook. «В районі проведення операції Об'єднаних сил пройшли тренування танкових підрозділів з виходом у визначений район для проведення практичних дій», - йдеться в дописі.
Зазначається, що заняття відбувалися з метою підтримання навченості особового складу у веденні активних дій та швидкого маневру під час ведення оборонного бою.
Ситуація на Донбасі
Минулої доби, 10 грудня, російсько-окупаційні військавісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Новини по темі
- Українська ППО перехоплюватиме американський безпілотник під час навчань
- Хомчак розповів про військові навчання і про те, що заважає реформувати армію
- Хомчак розповів, чим підсиляться ЗСУ у наступному році
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram