Танкові підрозділи тренувались виходити у визначений район для проведення практичних дій.

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил танкові підрозділи ЗСУ провели навчальні маневри з ведення оборонного бою.

Читайте такожУкраїнські військові тренувалися відбивати ворога з моря (фоторепортаж)Про це йдеться в повідомленні штабу ООС у Facebook. «В районі проведення операції Об'єднаних сил пройшли тренування танкових підрозділів з виходом у визначений район для проведення практичних дій», - йдеться в дописі.

Зазначається, що заняття відбувалися з метою підтримання навченості особового складу у веденні активних дій та швидкого маневру під час ведення оборонного бою.

Ситуація на Донбасі

Минулої доби, 10 грудня, російсько-окупаційні військавісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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Автор: Костянтин Гончаров