Забули про 'українських домогосподарок': Rheinmetall озброїть Бундесвер дронами на €300 млн

Німецький парламент схвалив угоду на майже 300 млн євро, в рамках якої оборонний концерн Rheinmetall стане постачальником ударних дронів для Збройних сил Німеччини. Про це пише The Financial Times.

Зазначається, що сума початкового замовлення становить 298 млн євро, що на 30 млн євро більше, ніж контракти, укладені раніше у 2026 році з компаніями Helsing і Stark Defence.

У виданні додали, що в довгостроковій перспективі контракт Rheinmetall може бути розширений до 2,39 млрд євро протягом семи років, хоча члени бюджетного комітету встановили обмеження в 1 млрд євро на можливі замовлення для кожного з трьох постачальників через побоювання щодо їхньої продуктивності та цін. Це означає, що майбутні замовлення, які перевищують цю суму, потребуватимуть додаткового схвалення парламенту.

Також журналісти нагадали, що загальний оборонний бюджет Німеччини на наступні чотири роки становить 550 млрд євро. Угоди щодо дронів укладаються в той час, коли німецькі військові чиновники прагнуть винести уроки з війни в Україні, проводячи масштабну кампанію з переозброєння у відповідь на загрозу з боку Росії.

У виданні зазначили, що німецьких чиновників досі критикують за те, що Бундестаг витрачає занадто багато коштів на традиційні системи озброєння і недостатньо – на інноваційні нові технології.

Журналісти додали, що Rheinmetall прагне вийти за межі своєї традиційної сфери діяльності – танків та артилерії. Концерн має намір освоїти такі галузі, як космос та військово-морське суднобудування.

Також у виданні нагадали, що на початку 2026 року в Rheinmetall зазнали невдачі, оскільки не змогли вчасно продемонструвати свій новий озброєний дрон, щоб його включили до першого раунду контрактів. Згодом компанія заявила, що успішно продемонструвала можливості свого дрона FV-014 у німецькому випробувальному центрі.

За даними Rheinmetall, система, що включає програмне забезпечення зі штучним інтелектом, розроблена німецьким стартапом Auterion. Цей дрон має заявлену дальність польоту до 100 км і тривалість польоту до 70 хвилин.

Нагадаємо, що раніше генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер зневажливо висловився про використання Україною дешевих дронів проти російських танків. За його словами, це схоже на гру в Лего.

Паппергер сказав, що Україна нібито не досягла жодного технологічного прориву. Також глава Rheinmetall назвав найбільших виробників безпілотників в Україні "українськими домогосподарками з 3D-принтерами".

Пізніше позаштатний радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин відреагував на заяву Паппергера. Він підкреслив, що всі працівники галузі заслуговують на повагу.

Потім концерн Rheinmetall зробив нову заяву, в якій висловив повагу до українського народу. Представники концерну заявили, що інноваційний потенціал і бойовий дух українського народу є для них джерелом натхнення.

Крім того, президент України Володимир Зеленський сказав, що заява гендиректора Rheinmetall щодо українських дронів є "дивною". За його словами, якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, тоді кожна українська домогосподарка може бути гендиректором Rheinmetall.

