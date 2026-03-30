Кожна домогосподарка може бути директором Rheinmetall: Зеленський відповів на критику

Україна показує результат своїх технологій на полі бою, зауважив президент.

Заява гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера щодо українських БпЛА є "дивною". Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

"Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. І я вітаю з цим рівнем, високим рівнем, наш український оборонно-промисловий комплекс (ОПК)", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що зараз компаніям треба конкурувати "не риторикою", а "технологіями та результатом".

"І результат цих технологій ми щоденно показуємо і на полі бою, і на землі, і в небі, і на морі. І я впевнений, що наш ОПК займає місце у світі щодо деяких систем, системного підходу, я вважаю, що ми такі ексклюзивні, тільки у нас є відповідний досвід", – додав Зеленський.

Що цьому передувало

Раніше Армін Паппергер, гендиректор концерну Rheinmetall, висловився про українські БпЛА. Зокрема він назвав найбільших українських виробників дронів "українськими домогосподарками", які виробляють деталі "на кухні на 3D-принтері".

На думку ветерана АТО Євгена Дикого, такі заяви Паппергер не варто сприймати як критику українських виробників. Він назвав це "криком болю людей, чий час минув", пояснивши, що дорогі танки Rheinmetall зараз спокійно знищують дрони, які коштують $700.

