Йому байдуже, що дешеві БПЛА вартістю кілька сотень доларів знищують техніку, яка коштує мільйони.

Генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер зневажливо висловився про ефективне використання Україною дешевих дронів проти російських танків. "Це як грати в Лего", – заявив він і додав, що жодного технологічного прориву Україна не досягла.

"У чому полягає інновація України?" – запитав Паппергер. "Вони роблять інновації зі своїми маленькими дронами і кажуть: "Ого!". І це чудово. Ну й добре. Але це не технології Lockheed Martin, General Dynamics або Rheinmetall", – зазначив він у розмові з журналістом The Atlantic Саймоном Шустером.

У публікації зазначено, що українські дрони дійсно збираються переважно з імпортних запчастин: роторів, двигунів, камер і чіпів. Більшість цих компонентів надходить із Китаю, де одна компанія виробляє понад 80 відсотків малих БПЛА у світі. Але їхня дешевизна – особливо у порівнянні зі складними системами від Lockheed Martin або Rheinmetall – це саме те, що робить їх такими руйнівними, підкреслив Шустер.

Водночас США та їхні союзники вичерпали свої запаси дорогих ракет ППО після початку війни проти Ірану. Це змусило уряди країн Близького Сходу терміново замовляти бюджетні альтернативи, такі як перехоплювачі українського виробництва. Коли журналіст перерахував кілька оборонних компаній України, які зараз є найбільшими виробниками безпілотників, Паппергер назвав їх "українськими домогосподарками".

"У них на кухнях стоять 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація", – резюмував він.

