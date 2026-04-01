Контракт України завис у повітрі: розкрито ціну дронів FV-014 від Rheinmetall

Німецький парламент отримав на затвердження пропозицію щодо закупівлі баражуючих боєприпасів FV-014 від німецького оборонного гіганта Rheinmetall на суму у 25 млн євро, а у випадку, якщо дрони компанії успішно пройдуть кваліфікаційний етап до квітня 2027 року, то буде реалізоване замовлення на суму у майже 300 млн євро.

Як повідомляє Defense Express, загалом компанія має поставити близько 2500 дронів типу FV-014 на суму у майже 300 млн євро.

Тобто йдеться про орієнтовну вартість дрона у 120 тисяч євро за одиницю. Це трохи дешевше, ніж дрон Virtus, який коштує близько 122 тисячі євро, і майже удвічі дорожче за HX-2, вартість якого приблизно дорівнює 62,5 тисячі євро.

Відео дня

Особливості FV-014 від Rheinmetall

"Щодо тактико-технічних характеристик дрона FV-014 від Rheinmetall, то він має масу у близько 20 кг, може нести 6 кг корисного навантаження. Дальність дії становить до 100 км, дальність передачі даних - 60 км, тривалість польоту - 70 хвилин. Для порівняння, максимальна дальність HX-2 становить 100 кг, у Virtus вона більша на 30 км і сягає до 130 км. Всі три дрони мають однакову масу бойової частини. Дрон FV-014 призначений як для ведення розвідки, так і для ураження цілей включно з можливістю діяти у складі рою", - йдеться у матеріалі.

Аналітики зазначають, що обидва конкурента Rheinmetall вже застосовуються в Україні, тоді як на початку березня гендиректор компанії Армін Паппергер розповідав, що вони готові поставити Україні першу партію у 200 дронів FV-014 Raider, втім, вже декілька місяців не можуть укласти контракт через проблему з фінансуванням.

"Хоча, також ймовірно в Україну раніше була поставлена тестова партія цих ударних дронів, бо у Rheinmetall наголошували, що FV-014 був перевірений у реальних боях", - додали експерти.

Заяви гендиректора Rheinmetall

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер зневажливо висловився про ефективне використання Україною дешевих дронів проти російських танків. "Це як грати в Лего", – заявив він і додав, що жодного технологічного прориву Україна не досягла.

Водночас США та їхні союзники вичерпали свої запаси дорогих ракет ППО після початку війни проти Ірану. Це змусило уряди країн Близького Сходу терміново замовляти бюджетні альтернативи, такі як перехоплювачі українського виробництва. Коли журналіст перерахував кілька оборонних компаній України, які зараз є найбільшими виробниками безпілотників, Паппергер назвав їх "українськими домогосподарками".

