Камишин відреагував на заяву голови Rheinmetall щодо 'українських домогосподарок' і дронів

Позаштатний радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин відреагував на заяву гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера, в якій той висміяв українську дронову галузь. На своїй сторінці в соцмережі X він підкреслив, що всі працівники галузі заслуговують на повагу.

"Я досить часто бачу українських жінок, які працюють нарівні з чоловіками. Вони чудові домогосподарки, але змушені важко працювати на військових заводах. Вони заслуговують на повагу, Rheinmetall", - написав Камишин.

Пізніше концерн Rheinmetall зробив нову заяву, в якій висловив повагу до українського народу.

Відео дня

"Ми відчуваємо найглибшу повагу до величезних зусиль українського народу, який вже понад чотири роки захищається від російського нападу. Кожен чоловік і кожна жінка в Україні роблять неоціненний внесок. Особлива заслуга України полягає в тому, що вона веде дуже ефективну боротьбу навіть за обмежених ресурсів. Інноваційний потенціал і бойовий дух українського народу є для нас джерелом натхнення. Ми вдячні за можливість підтримати Україну наявними у нас ресурсами", – йдеться в повідомленні Rheinmetall.

Заява Паппергера про українську дронову галузь

Нагадаємо, що генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер у розмові з журналістом The Atlantic Саймоном Шустером зневажливо висловився про ефективність використання Україною дешевих дронів проти російських танків. За його словами, це те саме, що грати в Лего.

Паппергер заявив, що Україна нібито не досягла жодних технологічних інновацій. Він підкреслив, що "це не технології Lockheed Martin, General Dynamics або Rheinmetall".

Коли журналіст перерахував кілька оборонних компаній України, які зараз є найбільшими виробниками дронів, Паппергер назвав їх "українськими домогосподарками".

"У них на кухнях стоять 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація", – сказав він.

