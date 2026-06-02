Airbus показав перший з 20 Eurofighter Tranche 4, виготовлений для Іспанії

В компанії заявили, що все готово до першого запуску двигуна та першого польоту.

Компанія Airbus Defence & Space презентувала перший із 20 Eurofighter у версії Tranche 4, виготовлений для Повітряно-космічних сил Іспанії за програмою Halcón I, йдеться сторінці компанії в X.

В повідомленні вказується, що перший літак було виготовлено на підприємстві Airbus у місті Хетафе, поблизу Мадрида.

"Перший літак Eurofighter HALCON I для EjercitoAire вийшов з конвеєра на нашому заводі в Гетафе, Мадрид! Все готово до першого запуску двигуна та першого польоту", - йдеться в повідомленні.

Також додається, що 20 літаків HALCON будуть оснащені радарами E-Scan (з електронним скануванням), а поставки розпочнуться вже цього року.

"Мілітарний" розповів, що літак стане першим із початкової партії із 16 одномісних і 4 двомісних винищувачів, що були замовлені в 2021 році.

Видання поділилося, що вони призначені для заміни F/A-18A+ Hornet зі складу підрозділу Ala 46, що базується на авіабазі Gando на Канарських островах.

"Надходження нових літаків має підтримати та розширити спроможності протиповітряної оборони архіпелагу, який має стратегічне значення через розташування у східній Атлантиці та близькість до важливих морських і повітряних маршрутів", - йдеться в публікації.

Примітно, що в листопаді 2024 року Іспанія замовила ще 25 літаків у межах програми Halcón II. Разом обидва контракти охоплюють 45 нових Eurofighter. Окрім них, Повітряно-космічні сили Іспанії вже мають на озброєнні 70 винищувачів Eurofighter у версіях Tranche 1, 2 та 3A.

Аналітики зазначають, що головною відмінністю Eurofighter Tranche 4 від літаків попередніх поколінь є оснащення АФАР-радаром ECRS Mk 1 компанії Hensoldt.

На відміну від традиційних радарів із механічним скануванням, АФАР-радар може виявляти й супроводжувати цілі на значно більшій дальності, швидше та з вищою точністю.

Це також стосується, зокрема, об’єктів з обмеженою радіолокаційною помітністю або тих, що летять на дуже малих висотах, зокрема над поверхнею води.

Пояснюється, що за рахунок більшій вихідній потужності АФАР-радари зазвичай також забезпечують кращу селекцію цілей і можливості супроводу кількох цілей, а також мають вищу стійкість до ворожого радіоелектронного придушення.

"Tranche 4 також отримають удосконалені системи озброєння, здатні застосовувати ракети "повітря – земля" Brimstone III та повноцінно інтегровані ракети "повітря – повітря" великої дальності Meteor", - розповіло видання.

Раніше УНІАН повідомляв, що Швеція поставить Україні новітні винищувачі. За даними, постачання вживаних літаків мають стартувати наступного року, а нових - з 2030. Окрім цього, Україна розраховує на додаткові поставки F-16 та Mirage. За даними, з урахуванням втрачених машин, зараз Україна має до 39 цих літаків із Нідерландів та Данії. Також ще шість літаків має поставити Норвегія, і до 30 винищувачів - Бельгія. Додається, що Бельгія планує передати Україні всі 53 винищувачі F-16, хоча скільки з них будуть у робочому стані – наразі невідомо.

Також ми писали, що авіаційний експерт Богдан Долінце зауважив, що серед переваг винищувачів Gripen є те, що вони можуть здійснювати політ в режимі радіотиші, тобто бути невидимим для російських систем протиповітряної оборони. На відміну від F-16, цей літак значно менший і малопомітний для радарів, а у разі роботи з літаками Saab 340 AEW&C він може здійснювати політ в режимі радіотиші. Долінце додав, що важливим є й перелік озброєння, який використовується цим літаком. Зокрема, це ракети типу Meteor, які здатні вражати цілі на дальності від 200 кілометрів. Авіаційний експерт додав, що Gripen є носієм цілого спектра озброєння типу "повітря - земля".

