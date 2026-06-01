Бронювання по-новому: Кабмін дав бізнесу три місяці на переатестацію

Кабінет міністрів запускає масштабний перегляд усіх підприємств, які мають статус критично важливих та право на бронювання працівників. До осені компанії повинні підтвердити свою критичність за новими правилами, а частина бізнесу ризикує втратити можливість бронювати співробітників. Відповідні зміни передбачені урядовою постановою.
Згідно з документом, усі чинні рішення про визнання підприємств критично важливими залишаються дійсними лише на строк, на який вони були видані, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.
До 10 червня центральні органи виконавчої влади та обласні адміністрації повинні переглянути власні критерії визначення критично важливих підприємств. В уряді наголошують, що такі критерії мають застосовуватися лише до компаній, які дійсно забезпечують потреби оборони, економіки або життєдіяльності населення.
Після цього розпочнеться перевірка вже існуючих статусів. До 1 липня профільні органи мають проаналізувати всі підприємства, які наразі вважаються критичними, на відповідність оновленим вимогам.
Підприємства втратять статус "критичних"
Одним із найважливіших пунктів постанови є те, що підприємство може втратити статус критичного, якщо критерій, за яким воно його отримало раніше, буде виключений із переліку. У такому випадку компанія ризикує втратити й право на бронювання працівників.
Строки рішення
Завершити повний перегляд усіх рішень щодо критичності підприємств уряд планує до 1 вересня 2026 року. Крім того, нові критерії після їх затвердження повинні передаватися до Міністерства цифрової трансформації не пізніше ніж через 10 днів.
Зміни в правилах бронювання
Нагадаємо, наприкінці травня Кабмін також змінив умови бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, для більшості підприємств зарплатний поріг для бронювання працівника підвищується до рівня трьох мінімальних зарплат – близько 25,9 тисячі гривень.
Раніше народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк розповів, що сьогодні кожна бригада ЗСУ недоукомплектована, а примусова мобілізація не має ефекту, тому потрібні нестандартні рішення. За його словами, і в уряді, і в Міноборони будуть жорстко переглядати це питання. Наразі ведуться обговорення щодо перевірок заброньованих та ухилянтів.