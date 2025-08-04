Це відбувається на запит Варшави.

Німеччина перекидає до Польщі п’ять багатоцільових бойових літаків Eurofighter Typhoon, здатних виконувати як завдання з перехоплення, так і удари по наземних цілях.

Як повідомляє n-tv із посиланням на представника Військово-повітряних сил ФРН, вже відзавтра ці літаки базуватимуться на військовому аеродромі Мінськ-Мазовецький, розташованому на схід від Варшави. Операція триватиме близько місяця.

Це розгортання є продовженням місії, яку німецькі ВПС виконують із квітня, допомагаючи польським збройним силам контролювати повітряний простір країни. У рамках операції в Польщі вже перебувають близько 150 військовослужбовців Бундесверу.

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Видання зазначає, що досі бойові Eurofighter виконували завдання з бази в Ростоку на півночі Німеччини. Перенесення літаків ближче до польсько-білоруського та польсько-українського кордонів є прямою відповіддю на запит Варшави.

Розгортання військ НАТО

Нагадаємо, Німеччина проводить розгортання бойових підрозділів на сході НАТО, включно з Польщею. Зокрема, німецькі солдати уже з кінця січня обслуговують два комплекси Patriot у Ряшева‑Ясьонці.

Окрім техніки, у Польщі вже перебувають близько 150 військовослужбовців Бундесверу - льотчики, технічний і логістичний персонал, які підтримують виконання місії на місці й забезпечують технічне обслуговування літаків і систем оборони.

Також нагадаємо, що нещодавно Німеччина офіційно розпочала перше з часів Другої світової війни постійне розгортання бойового підрозділу за кордоном - 45-ї танкової бригади у Литві.

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