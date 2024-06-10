Аналітики кажуть, що на фронті його ще не бачили.

Російські загарбники показали відео роботи FPV-танка, яким нібито можна управляти за допомогою VR-окулярів та пульта.

Окупанти кажуть, що його "винайшли" в районі Запорізької лінії фронту. Аналітики DeepState у своєму Telegram-каналі зазначають, що у боях з окупантами ще не фіксували застосування такого винаходу, його ефективність також невідома. Також не можна виключати, що ним керує танкіст.

"Але це ще один показник, що війна змушує вдаватися до креативностей - від танків-будинків до дистанційного керування. Ми теж не відстаємо у цих процесах! Наші бійці, волонтери, інженери вигадують багацько цікавих речей, тут головне - не збавляти темп, адже триває боротьба витривалості та креативності", - додали вони.

Модернізація техніки на війні в Україні

Як відомо, російські загарбники вигадують способи захистити свою техніку від українських дронів. Наприклад, у мережі систематично з'являються фото та відео танків, захищених деревиною, маскувальними сітками, решітками та ланцюгами.

Також росіяни використовують для штурмів цивільні мотоцикли, які також намагаються захистити різними способами. Як пише Forbes, російській армії ще доведеться переконатися у тому, що ця ідея вже застаріла.

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