У мережі вже не вперше публікують відео атак на мотоциклах.

Російські війська почали використовувати на фронті мотоцикли, однак неефективність цієї ідеї була доведена ще сто років тому.

Про це пише Девід Екс у статті для Forbes. Так, окупанти оснащують свої штурмові групи цивільними транспортними засобами, щоб коменсувати втрату близько 15 тисяч бронемашин. Оскільки квадроцикли та мотоцикли дуже вразливі для артилерії, ракет і безпілотників, росіяни "отримали по зубах". Тоді вони почали посилювати броню цих засобів.

Проблема окупантів полягає в тому, що мотоцикли не можуть впоратися з великою кількістю броні, не втрачаючи при цьому мобільності. "Це урок, який армії засвоїли століття тому, під час і одразу після Першої світової війни. Це урок, який російська армія, безсумнівно, засвоїть сьогодні", - пише Екс.

Відео дня

Перші кадри російського броньованого штурмового мотоциклу з'явилися в інтернеті не пізніше квітня. Вже за місяць броня стала більш масштабною і складною - з колясками і привареними до них металевими клітками. Росіяни використовують їх для швидкого подолання відстані до передових позицій Сил оборони України, після чого висаджуються і ведуть бій.

В теорії такі засоби мають рухатися досить швидко, щоб ухилитися від більшості дронів, а від тих, які їх наздоженуть, має захистити броня. Однак це спрацьовує з танками, а не з легкими засобами.

"Не одна армія дізналась про це на власному досвіді в 1910-х і 20-х роках - можливо, це була золота ера для військових мотоциклів. Хоча швидкі, маневрені мотоцикли чудово підходили для кур'єрів і розвідників, вони були надто вразливими для військ, які могли потрапити під шквальний вогонь противника", - зазначає журналіст.

Як пише Tanks Encyclopedia, тоді шведська фірма Landsverk розробила кілька типів броньованих велосипедів на замовлення німецької та данської армій. Випробування бронеавтомобіля F.P.3 показали, що велика маса машини ускладнювала керування, а її прохідність по пересіченій місцевості була мінімальною. Крім того, 30-сильний двигун розвивав максимальну швидкість лише до 50 кілометрів на годину.

"Втрачаючи спеціалізовані броньовані машини швидше, ніж вони можуть замінити їх, росіяни у відчаї. Настільки, що вони готові воскресити ідею броньованого мотоцикла, яка померла сто років тому", - додав журналіст.

Мотоцикли на фронті: що відомо

Останнім часом у мережі часто з'являлися відео російських броньованих мотоциклів, на яких загарбники рухалися в бік українських позицій.

За даними британської розвідки, у цьому році окупаційна армія збільшила використання всюдиходів та мотоциклів підвищеної прохідності. Їх застосовують для перевезення особового складу на передову і атак на українські позиції, особливо у нічний час.

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