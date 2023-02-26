Радари будуть сумісні з зенітно-ракетними комплексами, які постачають західні партнери.

Французька компанія Thales поставить в Україну радар GM 200 для системи протиповітряної оборони. Поставка відбудеться вже в травні.

Про це розповів генеральний директор компанії Партіс Кейн в інтерв'ю французькому виданню Le Journal du Dimanche.

За словами Кейна, тривалі строки поставки пояснюються тим, що радарну установку спершу доведеться виготовити. Тільки після цього відбудеться відправка.

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РЛС Ground Master 200 являє собою трикоординатний радар середньої дальності дії. Це автономна установка, яка встановлюється на шасі вантажного автомобіля.

Радар може бути інтегрований в систему протиповітряної оборони з зенітно-ракетним комплексом SAMP/Т, який вже пообіцяли передати Україні.

Дальність виявлення повітряних цілей - до 250 км в режимі спостереження і до 100 км в режимі залучення.

Комплекс можна розгорнути з похідного в робоче положення за 15 хвилин, згорнутися і покинути місце – за 10 хвилин. Це забезпечує додаткову живучість радара.

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