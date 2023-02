Таким чином підсумкова сума майже втричі перевищила первісний план.

Литовці зібрали 14 мільйонів євро на придбання радарів для української ППО. Варто додати, що, за даними 2021 року, населення Литви становить 2,8 млн осіб.

"З наближенням роковин широкомасштабної війни телерадіокомпанія ЛРТ спільно з Організаціями "Blue/Yellow", "Laisvės TV", "1K fondas" та "Stiprūs kartu" ("Сильні разом") запросила об'єднатися та взяти участь в акції "RADAROM". Кошти, зібрані в ході кампанії, були використані для придбання функціональних тактичних радарів", - йдеться на сайті організаторів.

Зазначається, що підсумкова сума майже втричі перевищила первісний план у 5 мільйонів євро. Одна радарна установка коштує близько 1 млн євро.

"14 млн євро від литовців на купівлю радарів для захисту України. За чотири тижні. Це від нас. Наразі", - заявив координатор збору Андрюс Тапінас.

Як відомо, радари потрібні, щоб контролювати повітряний простір навколо об'єктів, які мають стратегічне значення для України та допомагають забезпечити максимально нормальне життя українців під час війни. Йдеться про електростанції, водонапірні вежі тощо.

Війна в Україні: допомога Литви

Литовці з самого початку війни активно допомагають Україні. Зокрема, у травні 2022 року мешканці Литви за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на "Байрактари" для ЗСУ

Після цього вони знову почали збір грошей, однак вже на морські безпілотники. Їх назвали "PEACE Дец", "Yes to peace" ("PEACE Да"), а другий - "Duke of Peace" ("PEACE Дюк").

Крім того, Литва пообіцяла передати Україні боєприпаси для 155 мм артилерії та виконати контракт з виробниками зимового одягу для українських військових.

