Можливість встановлення РЛС на рухомій платформі була особливо важливим побажанням України.

Міноборони Нідерландів анонсувало замовлення 51 радара у Robin Radar Systems для України.

Як пише Defence Express, ці РЛС можна встановлювати на рухомі платформи. Самі ж радари спеціалізуються саме на виявленні дронів. Враховуючи це, аналітики вважають, що йдеться про модель IRIS Drone Radar.

Це єдиний продукт Robin Radar Systems такими можливостями та характеристиками. Його ж видно на фото з підписання угоди.

Відео дня

Як зазначається, можливість встановлення РЛС на рухомій платформі була особливо важливим побажанням України, адже наші військові вже мали реальний досвід використання радарів без цієї можливості.

Що відомо про IRIS Drone Radar

Ця РЛС важить всього 29 кг, розгортається за 15 хвилин та забезпечує круговий огляд з інструментальною дальністю до 5 км. За даними виробника, радар виявляє дрони вагою до 3 кг з 4 км, а 1,4 кг з 2 км.

"Ця трьохкоординатна РЛС працює у X-Band діапазоні, тобто на довжині хвилі 3,75-2,5 см та на частотах 8 - 12 ГГц. Ширина променя складає 6 градусів, а швидкість сканування 1 секунда. Щодо можливості роботи під час руху, то дозволена швидкість до 100 км/год, та кути до 10 градусів", - зазначили аналітики.

На їхню думку, ця малогабаритка РЛС стане ідеальним доповненням до можливостей виявлення цілей мобільними вогневими групами. Крім того, вона буде дуже корисною й прикриття від загрози під час маршів.

Війна в Україні - допомога Нідерландів

У липні повідомлялось, що цього літа Україна отримає 14 танків Leopard 2A4, які придбали Нідерланди та Данія. Того ж місяця влада Нідерландів виділила 20 млн євро у спільний фонд нової коаліції із закупівлі безпілотників для України. Крім того, країна виділила $300 мільйонів на боєприпаси для українських F-16.

Як відомо, Нідерланди також є одним з донорів західних винищувачів для ЗСУ - вони вирішили надати нашим воїнам аж 24 літаки.

Вас також можуть зацікавити новини: