"Пращу Давида" ізраїльтяни створили нещодавно у коопперації із США.

Ізраїль вперше в історії продав за кордон власну систему ППО "Праща Давида". Історичну угоду підписано із Фінляндією, повідомляє Міністерство оборони Ізраїлю.

Вартість угоди складає близько 317 мільйонів євро.

Про яку кількість комплексів йдеться, у повідомленні не сказано. Але судячи із вартості угоди, це може бути усього один комплекс, що складається з командного блоку, радару, однієї чи кількох пускових установок та певної кількості зенітних ракет.

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Що таке "Праща Давида"

Зенітно-ракетний комплекс "Праща Давида" (David's Sling) є спільною розробкою Ізраїлю та США. Основним підрядником є ізраїльська оборонна компанія Rafael. Це досить нова розробка. На озброєння Армії оборони Ізраїлю цей комплекс надійшов лише у 2015 році.

Точні характеристики комплексу є предметом суперечок, але, за даними відкритих джерел, "Праща Давида" здатна перехоплювати балістичні та крилаті ракети малої дальності, літаки та безпілотники в радіусі до 250 км.

Таким чином це середня ланка між "Залізним куполом", що перехоплює примітивні ракети, реактивні снаряди та безпілотники в малому радіусі, та зенітно-ракетним комплексом Arrow 3, що здатен перехоплювати повітряні загрози стратегічного рівня.

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