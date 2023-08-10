До нього увійшла інформація про кількість випущених снарядів та кількість знищених російських цілей.

Україна передала Міністерству оборони Сполучених Штатів Америки перший звіт про використання американських касетних боєприпасів DPICM у боротьбі з Росією. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного українського чиновника.

За словами джерела, до звіту, деталі якого не розголошуються, увійшла інформація про кількість випущених снарядів та кількість знищених російських цілей.

Звітування щодо використання касетних боєприпасів, що є широко забороненими у світі, було очікуваним. Минулого місяця в інтерв'ю CNN міністр оборони України Олексій Резніков анонсував, що планує передати такий звіт своєму колезі, міністру оборони США Ллойду Остіну.

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DPICM в Україні - це треба знати

На початку липня Пентагон оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги. До нього вперше увійшли касетні боєприпаси DPICM. За тиждень у ЗСУ підтвердили, що Україна отримала касетні боєприпаси.

Вже 20 липня видання The Washington Post із посиланням на українських чиновників заявило, що українські сили почали застосовувати ці боєприпаси на полі бою. Це незабаром підтвердили в Білому домі.

Українські чиновники очікували, що DPICM будуть ефективнішими за стандартні артилерійські снаряди. The Wall Street Journal стверджує, що касетні боєприпаси американського виробництва дали новий імпульс українській кампанії з повернення території, захопленої Росією.

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