У Пекіні підкреслили, що їхні ядерні сили підтримуються на необхідному для забезпечення національної безпеки рівні.

Звіт Міноборони США, в якому йдеться, що до 2030 року Китай, імовірно, матиме більше 1000 ядерних боєголовок, сповнений упереджень і спотворює факти. Про це заявила в п'ятницю офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, пише Reuters.

"Перш за все, доповідь США, як і аналогічні доповіді до неї, ігнорує факти, сповнена упереджень і поширює теорію про загрозу, що виходить від Китаю", - сказала вона на брифінгу для преси, відповідаючи на питання про звіт США.

Представник МЗС не стала вдаватися в подробиці, зазначивши лише, що Китай не має наміру брати участь в гонці ядерних озброєнь.

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"Китай твердо дотримується ядерної стратегії самооборони і оборони, ми завжди підтримували наші ядерні сили на найнижчому рівні, необхідному для забезпечення національної безпеки, і в нас немає наміру брати участь у гонці ядерних озброєнь із будь-якою країною", - заявила Мао.

"Поки будь-яка країна не використовує або не погрожує застосувати ядерну зброю проти Китаю, їй не загрожуватиме ядерна зброя Китаю", - додала вона.

Ядерна зброя у Китаю - доповідь Пентагону

Нагадаємо, у щорічній доповіді Пентагон повідомив, що станом на травень в арсеналі Китаю є понад 500 діючих ядерних боєголовок.

У звіті додано, що ВМС Китаю мають у розпорядженні понад 370 кораблів і підводних човнів у порівнянні з 340 кораблями минулого року.

Пентагон раніше висловлював тривогу з приводу можливого зростаючого арсеналу Китаю, підкреслюючи його наміри розширити розробку боєголовок. У доповіді, опублікованій в листопаді минулого року, говориться, що до 2035 року Китай, імовірно, матиме запаси в 1500 ядерних боєголовок.

Раніше повідомлялося, що Китай у співпраці з російським держпідприємством "Росатом" має намір побудувати ядерний реактор для виробництва плутонію, який можна використовувати для виготовлення ядерної зброї.

Хоча влада Китаю заявляє, що реактор буде використовуватися лише в мирних цілях, представники Пентагону кажуть, що там вироблятиметься плутоній, який використовується у виготовленні ядерної зброї.

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