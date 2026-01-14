Іспанія передає Україні радар, який бачить все у небі - літаки, ракети та навіть дрони

Дальність виявлення радаром повітряних цілей перевищує 450 км.

Іспанія передасть Україні тактичний радар раннього виявлення Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) від компанії Indra Sistemas SA – свого найбільшого виробника зброї. Як пише військовий портал "Мілітарний", відповідний контракт з компанією підписало іспанське Міністерство оборони.

Вартість цього радіолокаційного комплексу оцінюють у 37 мільйонів євро.

Пояснюється, що Lanza LTR-25 – це мобільна 3-х координатна радіолокаційна станція, здатна працювати "у складних умовах радіоелектронної боротьби".

Відео дня

"Основна перевага системи полягає у можливості виявляти та супроводжувати не лише літаки, а й малорозмірні об’єкти з низькою відбивною поверхнею, зокрема дрони та крилаті ракети", - наголосили журналісти.

При цьому радар легко транспортувати літаками типу C-130 або вантажівками, що дозволяє оперативно змінювати позиції та уникати ударів у відповідь.

Дальність виявлення повітряних цілей складає понад 450 км, а поєднання радара з загальною системою протиповітряної оборони НАТО дозволяє передавати координати цілей розрахункам протиповітряної оборони.

Радар працює у L-діапазоні, а сама антенна решітка є фазованою, що дозволяє здійснювати якісне сканування повітряного простору.

Розробником радара є компанія Indra (серія Lanza), яка вважається піонером у створенні радіолокаційних станцій для кораблів, а також наземних і повітряних систем спостереження.

Видання відзначило, що компанія Indra вже співпрацювала з Україною, постачаючи системи для цивільної авіації, проте зараз ідеться про військове обладнання.

Зазначається, що передача радара відбувається у межах ширшого пакета військової допомоги, який також включає зенітні ракети та бронетехніку. Застосування Lanza LTR-25 інтегрує українську систему протиповітряної оборони у єдину мережу із сучасними західними зразками озброєння.

Оборонна угода з Іспанією

Як писав УНІАН, Україна планує підписати оборонну угоду з іспанськими виробниками зброї. Серед них буде 13 технологічних компаній, включаючи Indra Sistemas SA – найбільшого оборонного підрядника країни. Також Іспанія підтвердила участь в програмі PURL, яка передбачає закупівлю найбільш пріоритетного озброєння для України.

Вас також можуть зацікавити новини: