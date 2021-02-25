Розробниками цього лазера виступають американські компанії Lockheed Martin, Northrop Grumman і Boeing.

У 2024 році дослідницька лабораторія ВПС США проведе перші масштабні випробування авіаційного бойового лазера, розробка якого ведеться за проектом SHiELD.

Розробниками цього лазера виступають американські компанії Lockheed Martin, Northrop Grumman і Boeing, повідомляє N+1 із посиланням на C4ISRNET.

Розробники протягом найближчого місяця передадуть дослідницькій лабораторії одну з трьох ключових систем авіаційного лазера. Дві інші системи віддадуть військовим у липні 2021 року.

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У проекті SHiELD компанія Lockheed Martin відповідає за розробку лазерного модуля для бойового лазера. Northrop Grumman створює систему управління лазерним модулем, а Boeing - контейнер, у якому розмістять бойовий лазер.

Яка саме з цих трьох систем буде передана дослідницькій лабораторії ВПС США в найближчий місяць, не уточнюється.

Проект SHiELD: що відомо

Проект SHiELD стартував у 2017 році. Він передбачає розробку для винищувачів трьох типів лазерних систем: для підсвічування цілей, самозахисту і знищення інших літальних апаратів. Перший етап проекту передбачає створення бойового лазера для самозахисту бойових літаків від авіаційних і зенітних ракет.

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Військові розглядають лазерні системи, призначені як для самозахисту, так і для ураження інших літаків і наземних цілей, у якості озброєння з "необмеженим" боєзапасом і дуже низькою вартістю одного пострілу. Новий лазер повинен ефективно працювати при польотах на дозвуковій, трансзвуковій та надзвуковій швидкостях.

Випробування авіаційного бойового лазера регулярно переносяться. Спочатку їх планувалося провести до кінця 2021 року, згодом військові перенесли цей термін на 2023 рік, а тепер - на 2024-й. Причинами для перенесення термінів військові назвали складнощі в розробці бойового лазера, а також проблеми з постачанням комплектуючих, пов'язані з глобальною пандемією коронавірусу.

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Автор: УНІАН