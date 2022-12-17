Обмеження стосуватимуться військово-промислового комплексу, телеканалів, банків та надання консалтингових послуг компаніям з РФ.

Литва скористається правом застосовувати винятки, передбачені дев'ятим пакетом санкцій Європейського Союзу щодо Росії.

Як заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, таке ж право має і будь-яка інша держава, повідомляє Delfi.

"Компроміс був знайдений, він дозволяє Литві дуже просто не застосовувати ці винятки. Таке ж право має і будь-яка інша держава", - сказав Ландсбергіс і нагадав, що обмеження стосуватимуться військово-промислового комплексу, телеканалів, банків і надання консалтингових послуг компаніям з РФ.

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"Литва скористається можливістю, наданою Єврокомісією, і не надасть винятків сотням олігархів або, принаймні, тим, хто дійсно знаходиться в Литві, має гроші або компанії в Литві", - додав політик.

Дев'ятий пакет антиросійських санкцій:

15 грудня 2022 року ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, введених у зв'язку з військовою агресією РФ в Україні.

Санкції застосовані до представників Держдуми РФ, фізичних осіб, компаній та представників військового сектору, осіб, які були причетні до координації розкрадання українського зерна та іншої української продукції, до викрадення людей, зокрема дітей.

До санкційного пакета увійшли 5 російських політичних партій, які представлені в Держдумі РФ.

Крім того, ЄС застосував санкції до суддів Конституційного Суду РФ, а також осіб, які причетні до російської пропаганди. 169 компаніям заборонено що-небудь продавати, оскільки вони причетні до забезпечення російського ВПК.

Також заборонений експорт, який стосується виробництва товарів в авіаційній, космічній промисловості, включаючи авіаційними двигунами та частинами до них. ЄС поширив заборону на участь громадян ЄС у наглядових радах російських компаній у всіх державних компаніях.

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