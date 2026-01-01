У Венесуелі вперше помітили ударно-розвідувальний іранський безпілотник Mohajer-6

Венесуела роками намагалася отримати розвідувальні дрони від Ірану.

Іранський безпілотник для спостереження та розвідки Mohajer-6 надійшов на озброєння венесуельських збройних сил. Безпілотник помітили під час навчань на авіабазі Ель-Лібертадор ВПС Венесуели, написав військовий портал The War Zone.

Авіабаза Ель-Лібертадор розташована поблизу карибського узбережжя Венесуели та неподалік Каракаса. Тут базується частина національного парку винищувачів F-16 американського виробництва.

Наявність іранського озброєння у Венесуелі підтвердив уряд США.

"Венесуельська компанія Empresa Aeronautica Nacional SA (EANSA) обслуговує та контролює складання БПЛА серії Mohajer компанії QAI [іранської компанії Qods Aviation Industries] у Венесуелі. EANSA вела прямі переговори з QAI, сприяючи продажу Mohajer-6 Венесуелі на мільйони доларів", – йдеться у прес-релізі Міністерства фінансів США.

Наголошується, що Mohajer-6 - це бойовий БПЛА з можливостями розвідки, спостереження та рекогносцировки. Скільки їх зараз має Венесуела, невідомо. Хоча задокументовано, що уряд Венесуели працював над придбанням Mohajer-6 щонайменше з 2020 року. Але раніше не було жодних доказів фактичної присутності дронів у країні.

Безпілотник Mohajer-6

Іран вперше представив Mohajer-6 у 2016 році, а серійне виробництво, як повідомляється, розпочалося у 2018 році. Безпілотник має високо розташоване основне крило з розмахом майже 10 метрів та двобалочну хвостову конфігурацію. Загальна довжина безпілотника становить трохи більше 5,67 метрів, він оснащений невеликим двигуном внутрішнього згоряння, що приводить у рух один штовхаючий гвинт. Він має фіксоване триколісне шасі та злітає і приземляється як традиційний літак. Його максимальна злітна вага становить близько 600 кілограмів, а тривалість польоту – 12 годин

Новий іранський безпілотник

Нагадаємо, що в Ірані розробили новий реактивний дрон-камікадзе Hadid-110. Однією з основних особливостей дрона є наявність реактивного двигуна, що забезпечує йому максимальну швидкість до 510 км/год, а також корпусу спеціальної форми, що має зменшити його радіолокаційний переріз і, відповідно, помітність для радіолокаційних станцій.

