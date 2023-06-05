Поки жоден український пілот не вирушав на навчання за кордон, зараз ідеться про відправку авіаційних фахівців щодо можливості розгортання таких навчань, уточнив у коментарі "Українській правді" представник Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Наразі не йдеться про навчання пілотів. Вирушили перші групи авіаційних фахівців, які вивчають можливість подальшого розгортання навчання українських льотчиків", - сказав він.
Ігнат пояснив, що країни "авіаційної коаліції" висловлюють підтримку Україні та пропонують різні види підготовки, зокрема початкове навчання на різних етапах авіаційних спеціалістів, мова йде не лише про пілотів, а про авіаційних інженерів, які щодня обслуговуватимуть літаки, офіцерів бойового управління та інших.
Навчання пілотів ЗСУ на F-16 – що передувало
У понеділок ввечері прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі заявив, що "перші групи вже відправлені до Британії".
Відомо, що навчання відбуватиметься хвилями - через високу інтенсивність роботи української авіації на фронті.
У першу хвилю, попередньо, ввійдуть кілька десятків пілотів. Це будуть кращі та найдосвідченіші пілоти, зауважував раніше Ігнат.
До "авіаційної" коаліції, зокрема, ввійшли Британія, США, Польща, Бельгія, Данія, Норвегія, Нідерланди. Деякі з країн навіть висловили готовність постачати F-16. Тоді як експерти також допускають, що, крім F-16, Україна може отримати також літаки Eurofighter від кількох країн, а ще винищувачі JAS 39 Gripen від Швеції.
За словами генерала США Марка Міллі, винищувачі F-16 будуть частиною довгострокового плану для стримування майбутніх атак.