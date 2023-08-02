Перший аргумент журналістів полягає у важливості зваженого стратегічного бачення загроз для Аргентини.

В провідній газеті Аргентини LA NACION вийшла наша з стаття "Яке рішення дозволить Аргентині зміцнити безпеку, заощадити кошти та припинити геноцид в Україні", у якій пояснюється, чому Україні потрібно передати всі доступні у світі літаки F-16.

У матеріалі LA NACION нагадують, що у липні, під час саміту НАТО, Україні пообіцяли надати кілька десятків американських вживаних винищувачів F-16 для захисту неба від російських авіаударів. Ці літаки можуть надійти з Нідерландів, Данії чи Норвегії, бо їх будуть змінювати на дорогі сучасні літаки п'ятого покоління F-35.

"Зараз в аргентинському уряді та суспільстві розглядається можливість придбання тих самих вживаних F-16 у Данії. Ми без жодної зверхності та з великою повагою до суверенітету Аргентини пропонуємо поміркувати над такими аргументами, які Україна здобула великою ціною у війні з Росією", - сказано у матеріалі.

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Перший аргумент журналістів полягає у важливості зваженого стратегічного бачення загроз для Аргентини.

"Росія використовує Ту-95 і Ту-22М, щоб завдати ракетних ударів по українським містам. Якби Україна не піддавалася на вмовляння і тиск іноземних урядів, а самостійно ухвалювала рішення, ризик агресії був би набагато нижчим. Росія боялася б отримати симетричну збройну відповідь. Зараз в України, на жаль, немає можливості й часу вибирати. Навіть вживані данські чи голландські F-16 для нас дуже важливі. Проте якби Україна могла повернутися назад у часі, ми б робили ставку на передові технології та на незалежних постачальників", - йдеться у матеріалі.

Журналісти стверджують, що війна показала те, що саме перевага в технологіях дає перевагу на полі бою та заощаджує гроші у довгостроковій перспективі.

"Україна досі використовує старі радянські винищувачі МіГ-29, чий запас міцності вичерпується і не відновлюється. Те саме чекає і на F-16, які є ровесниками-суперниками радянських літаків. США і НАТО відмовляються від них користь сучасних літаків п'ятого покоління F-35. Тим часом, обслуговування F-16 для всіх інших користувачів буде коштовним і важким через брак запасних частин, бо промисловість переорієнтується на більш нові зразки. Україну це не лякає, бо вона отримає ці літаки безкоштовно, і вони є витратним матеріалом на полі бою. А от потенційним покупцям цих повітряних систем варто задуматися про баланс витрат і ефективності у разі закупівлі", - додали там.

Аргентина як важлива країна Латинської Америки і член "Великої двадцятки" є цінним партнером у світі, де низка великих держав прагне зруйнувати безпеку і міжнародне право. Це вже почало змінювати політику Британії, яка може розблокувати постачання F-16 в Аргентину.

"Проте ці вживані літаки потрібні Україні зараз на полі бою, щоб звільнити свої окуповані території та врятувати людей воєнних злочинів, дітей від депортації в Росію. Це ще один, український і емоційний аргумент, з яким ми звертаємося до аргентинського суспільства. Зараз, Аргентина має можливість і час обирати друзів та засоби для свого захисту, спираючись виключно на свої національні інтереси і прагнення миру в регіоні. На нашу думку, якщо Аргентина розгляне інші варіанти, вона не лише отримає новітню зброю, і заощадить кошти на обслуговуванні, а й зможе протидіяти геноциду в Україні", - стверджують журналісти.

Передача F-16 для України - деталі

США мають намір продати 24 данських винищувачів F-16 Аргентині. Як повідомляє видання Buenos Aires Times, Вашингтон прагне не допустити того, щоб Аргентина купила винищувачі у Китаю або Індії.

Старт навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 все ще затримується. Однак президент України Володимир Зеленський заявив, що процес обов'язково стартує цього місяця.

Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 затягується. Річ у тім, що Білий дім досі чекає, коли європейські уряди представлять остаточний план навчання. Без цього плану адміністрація США не може сертифікувати передачу необхідних матеріалів та обладнання для F-16, включаючи тренажери та навчальні посібники.