Американські військові з'ясували, що російські сили у Лівії використовують також бійців з Сирії.

В середу військові США розкрили скандальні деталі масштабної операції найманців Росії в охопленій громадянською війною Лівії. В звіті, який публікують кожного кварталу, Департамент оборони США повідомив, що в Лівії воюють до 4 тисяч найманців, яких контролює Кремль. Всі вони беруть участь в боях на боці генерала-заколотника Халіфа Хафтара.

Про це пише Bild. Дослівно в американській доповіді вказано, що впродовж останнього кварталу в Лівії "залучені близько 2 тисяч бійців групи "Вагнер"". Крім того, Росія відправила в африканську країну близько 2 тисяч бійців з Сирії.

Читайте такожУ Лівії розбився вертоліт з "вагнерівцями""Пріоритети групи "Вагнер" у Лівії - це оборона міста Сирт (розташоване на лінії фронту між ворогуючими сторонами, - Bild), авіабази Аль-Джуфра і оборонної лінії між цими двома пунктами", - йдеться в звіті Пентагону.

Видання зауважує, що документ розкриває ще дві важливі деталі про найманців Кремля. По-перше, в ньому йдеться про те, що режим Володимира Путіна передав групі "Вагнер" 14 російських бойових літаків "для підтримки Лівійської національної армії", яку контролює Хафтар.

"Тобто, простіше кажучи, у російських найманців вперше з'явилася власна військова авіація, за допомогою якої вони можуть виконувати операції за дорученням Кремля і Халіфи Хафтара", - пише видання.

По-друге, у Пентагоні вважають, що діяльність "Вангера" в Лівії фінансує не лише Росія. Гроші можуть також надходити від найбільшого союзника лівійського заколотника, який перебуває в Дубаї. В американському документі про це сказано так: "Фінансування діяльність групи, можливо, забезпечують ОАЕ".

Військовий аналітик і експерт з питань Лівії в Міжнародному інституті стратегічних досліджень Джозеф Демпсі наголошує на важливості того, що сили Хафтара отримали підтримку з повітря.

"Відправка щонайменше 12 винищувачів МіГ-29 і фронтових бомбардувальників Су-24 означає збільшення потенціалу повітряних сил, які підтримують Хафтара", - вважає Демпсі.

Читайте такожPolitico: ЄС готується відправити свої війська на війну в ЛівіюВін визнає, що поки немає доказів, які б вказували на безпосередню участь цих російських літаків у боях. Також на Су-24 був нанесений прапор Лівії. Але експерт сумнівається, що екіпаж цих винищувачів лівійський.

"Найвірогідніше, це члени ВПС Росії або кадри, які нещодавно були звільнені", - вважає він.

Bild додає, що це означає, що за штурвалом російських літаків, які видають себе за лівійські, насправді сидять найманці "Вагнера".

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Переклад: Лесь Димань