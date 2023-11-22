Німеччина передала Україні нову допомогу у галузі безпеки. Про це повідомляють оборонні відомства України та Німеччини.
Зокрема, новий пакет військової допомоги від Німеччини включає:
- 20 БМП Marder з боєкомплектом (раніше Україна отримала вже 60 таких БМП);
- 1 танк для розмінування Wisent-1 (раніше Україна отримала 11 одиниць такої техніки);
- 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance (раніше надійшло 5 одиниць такої техніки);
- 2380 снарядів 155 мм калібру (раніше було доставлено 19,530 таких снарядів);
- 2428 криптофонів (раніше вже було передано 239);
- 2 тягачі 8x8 HX81 (раніше було передано 79);
- 2 напівпричепи (раніше було 74);
- 9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи) (раніше було передано 300 одиниць такої техніки);
- 2 карети швидкої допомоги (раніше було передано 47).
Військова допомога від Німеччини - деталі
21 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спільного брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим розповів деталі про новий пакет допомоги, який Німеччина передає Україні. До нового пакету допомоги для України увійдуть чотири системи IRIS-T, протитанкові міни, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру. В 2024 році Україні загалом буде надано 140 тисяч 155-мм снарядів.
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