У Міністерстві оборони Німеччини пообіцяли українцям ще одну батарею Patriot.

Німеччина розглядає можливість купівлі чотирьох додаткових систем протиракетної оборони Patriot вартістю 1,2 мільярда євро на додаток до чотирьох, замовлених урядом канцлера Олафа Шольца в березні, повідомляє Bloomberg.

"Плани перебувають на ранній стадії, і чиновники все ще оцінюють, як профінансувати розширене замовлення, яке може підняти загальну вартість приблизно до 2,6 мільярда євро", - пише видання з посиланням на свої джерела.

Представник міністерства оборони в Берліні відмовився коментувати конкретні проекти закупівель, натомість у загальних рисах пославшись на прагнення уряду краще оснастити збройні сили.

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Бюджетний комітет нижньої палати парламенту в Берліні в березні схвалив закупівлю перших чотирьох "Патріотів", причому перший із них, як очікують, буде поставлено до кінця наступного року.

Збройні сили Бундесверу Німеччини планують зберегти цю систему як основну систему наземної протиповітряної оборони до 2030 року.

Україна потребує більшої кількості ППО

Як відомо, після останніх масованих російських атак Україна закликала партнерів надати більше систем протиповітряної оборони для захисту неба.

У Міністерстві оборони Німеччини оголосили, що негайно передадуть українцям ще одну батарею "Patriot". Згодом віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек пообіцяв надати систему IRIS-T.

Пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що партнери по НАТО можуть передати Україні ще шість зенітних ракетних комплексів Patriot.

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