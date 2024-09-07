У рамках маневрів Baana-24 три винищувачі приземлилися та злетіли з автомобільної дороги біля села Хосіо, яке знаходиться всього за 180 км від російського кордону.

Німецькі винищувачі Eurofighter із 71-ї тактичної ескадрильї Люфтваффе вперше взяли участь у військових навчаннях поблизу кордону з Росією на території Фінляндії. Як зазначає видавництво AeroTime, у рамках маневрів Baana-24 три винищувачі приземлилися та злетіли з автомобільної дороги біля села Хосіо, що розташоване всього за 180 км від російського кордону. Це перший випадок участі німецьких винищувачів у навчаннях такого типу з моменту вступу Фінляндії до НАТО у квітні 2023 року.

Раніше подібні маневри проводилися із залученням американських винищувачів F-35, які також здійснювали посадки на цивільні дороги. Участь Німеччини в цих навчаннях демонструє поглиблення співпраці між країнами-членами НАТО в регіоні, що набуває особливого стратегічного значення завдяки близькості до кордону з Росією.

Авіабаза Рованіємі, розташована за 147 км від російського кордону, стала ключовим вузлом для військових операцій НАТО у регіоні. Близькість бази до кордону з РФ перетворює її на стратегічний об'єкт, що, ймовірно, привернуло увагу російських військових. За словами експерта з аналізу відкритих даних видання BILD Юліана Рьопке, "можна припустити, що російські радіолокаційні системи уважно спостерігали за перебігом цих навчань".

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Що відомо про членство Фінляндії в НАТО

Фінляндія офіційно приєдналася до НАТО у квітні 2023 року, що кардинально змінило баланс сил у Північній Європі. Новий статус країни створив можливість для проведення масштабних військових навчань із партнерами по Альянсу. Одним із таких заходів є маневри Baana-24, які включають використання цивільних автомобільних доріг як злітно-посадкових смуг.

Мета подібних навчань — відпрацювання швидкої мобілізації, а також використання інфраструктури в умовах надзвичайної ситуації, що може статися в разі ескалації конфлікту між НАТО і Росією. Напруженість у відносинах між РФ і західними країнами постійно зростає, а подібні навчання слугують демонстрацією готовності Альянсу швидко реагувати на будь-які виклики.

Фінські військові вже мають досвід подібних маневрів: у попередніх навчаннях задіяні американські винищувачі F-35 також приземлялися на автомобільні дороги. Такі вправи показують готовність країн НАТО до використання нетрадиційної інфраструктури для військових операцій у випадку потенційної загрози.

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