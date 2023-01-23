Він вважає, що Україна потребує західних танків та сучасних систем ППО.

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен заявив, що майже 180 000 російських військових і 100 000 воїнів Сил оборони України було вбито або поранено під час війни.

В інтерв'ю TV2 Крістофферсен наголосив, що при оцінюванні та підрахунках він керується зваженістю та поміркованістю.

"Цифри російських втрат починають наближатися до 180 000 убитих і поранених солдатів. Цифри втрат України, ймовірно, перевищують 100 000 убитих і поранених солдатів. Крім того, в Україні близько 30 000 мирних жителів загинули в цій жахливій війні, яка відбувається не так далеко від нас", - сказав він.

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Норвезький воєначальник бачить ресурс Росії "довгим і глибоким", якщо мова заходить про кількість зброї та осіб, яких Кремль може кинути на фронт.

"Росія насправді здатна протриматися дуже довго", - сказав Крістофферсен.

Він вважає, що Україна потребує танків та сучасних систем ППО. Танки допоможуть піти в наступ, а ППО стримує діяльність російської авіації.

"Ми не бачили великих зусиль з боку російських військово-повітряних сил завдяки протиповітряній обороні, яка є в України", - зауважив Крістофферсен.

Втрати Росії в Україні

За останніми даними Генерального штабу, з 24 лютого українська армія знищила вже понад 120 тисяч рашистів.

Повідомлялося, що Москва планує достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів, щоб "залатати дірки" в особовому складі.

Американський генерал Марк Міллі оцінив втрати Росії у кількість "істотно більшу, ніж сто тисяч".

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