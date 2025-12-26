У Білорусі пояснили, навіщо на території країни розмістили 'Орєшнік'

У Білорусі заявили, що розгортання "Орєшніка" є відповіддю на дії Заходу.

Глава Міністерства оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що країна розмістила в себе ракетний комплекс "Орєшнік" нібито через "агресію Заходу". Його слова цитують білоруські ЗМІ.

""Орєшнік" розміщений на нашій території. Це наша реакція на їхню агресію, агресивні дії, на їхню заяву, що вони збираються з нами воювати", - сказав він журналістам.

Хренін додав, що Мінськ не збирається воювати з країнами Заходу. Він запевнив, що цього нібито "ніколи не станеться".

"Ми говоримо: "Не треба, ми не хочемо воювати. Давайте домовлятися". А ви знаєте, мені здається, що прийдуть розумні політики. Ось як наш глава держави, президент Росії, лідер Китаю. Ті люди, які прекрасно розуміють, що не потрібно брязкати зброєю. Це не призведе ні до чого хорошого", - заявив Хренін.

Скільки "Орєшніков" може отримати Білорусь від Росії

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що він нібито може отримати від російського диктатора Володимира Путіна максимум "десяток" ракетних комплексів "Орєшнік".

Проте раніше він говорив про те, що жартував. Лукашенко заявляв, що десяток ракетних комплексів обійдеться у величезну суму.

