Їх ШІ замінить найшвидше: Microsoft назвала 40 найбільш вразливих професій

Дослідники Microsoft опублікували оновлений список із 40 професій, найбільш схильних до впливу штучного інтелекту (ШІ). Робота базується на аналізі понад 200 тисяч реальних діалогів користувачів із Copilot. Автори порівняли, які робочі завдання люди найчастіше намагаються перекласти на ШІ, і порівняли це з описами професій.

Дослідники уточнюють, що висока "застосовність" ШІ не означає автоматичну заміну людей – мова йде скоріше про трансформацію робочих процесів.

У верхній частині списку опинилися професії, пов'язані з інтелектуальною працею – комп'ютерні, математичні та адміністративні спеціальності. Високі позиції також зафіксовані у продавців і співробітників кол-центрів.

Примітно, що наявність вищої освіти більше не вважається надійним захистом від впливу технології. Фахівці виявили вищу "застосовність ШІ" у професіях, що вимагають ступеня бакалавра, ніж у роботах з нижчими освітніми вимогами.

40 професій, найбільш вразливих перед ШІ

Перекладачі Історики Бортпровідники та обслуговуючий персонал Менеджери з продажу послуг Письменники та автори Фахівці служби підтримки клієнтів Оператори верстатів з ЧПУ Телефонні оператори Агенти з продажу квитків і туристичні клерки Радіо- та телеведучі, діджеї Брокери Викладачі з управління домашнім господарством Телемаркетологи Консьєржі Політологи Журналісти, репортери та аналітики новин Математики Технічні письменники Коректори Хостес Редактори Викладачі бізнесу Фахівці з зв'язків з громадськістю (PR) Промоутери та демонстратори товарів Рекламні агенти Клерки з відкриття нових рахунків Асистенти-статистики Співробітники прокату/оренди Фахівці з аналізу даних (Data Scientists) Персональні фінансові консультанти Архіваріуси Викладачі економіки Веб-розробники Бізнес-аналітики та управлінські консультанти Географи Моделі Ринкові аналітики Диспетчери екстрених служб Оператори комутаторів Викладачі бібліотечної справи

Разом з цим є сфери, де вплив генеративного ШІ поки що мінімальний – насамперед там, де потрібна фізична робота з обладнанням, наприклад у операторів земснарядів або працівників водоочисних систем.

Одночасно зростає попит на фахівців в охороні здоров'я: очікується, що галузь домашнього догляду створить одну з найбільших кількостей робочих місць в найближче десятиліття.

Недавнє дослідження показало, що 95% компаній, які витратили кошти на ШІ, не змогли отримати економічну вигоду від цих інвестицій. Одна з проблем – складність донавчання готових ШІ-інструментів для завдань бізнесу.

Деякі компанії, розчарувавшись у ШІ, почали повертати раніше звільнених співробітників, що свідчить про те, що автоматизація поки не здатна повністю замінити людей в очікуваному обсязі. Дослідження охопило дані про 2,4 мільйона співробітників у 142 компаніях по всьому світу.

