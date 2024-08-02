Роботизована платформа має отримати низку різних модифікацій, які залежать від потреб родів військ.

Російські загарбники тестують роботизовану безпілотну машину "Зубило", на яку ставлять зенітку ЗУ-23-2. Про це повідомляє Defense Express.

"Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на голову держкорпорації "Ростех" Сєргєя Чємєзова повідомляють, що після завершення апробації у військах їхньої нової роботизованої машини "Зубило" компанії "Ремдизель" стартуватиме серійний випуск цієї розробки - щоправда, коли саме російське окупаційне військо має завершити тести цієї машини не повідомляються", - пише видання.

Йдеться, що "Зубило" передусім позиціюється як дистанційно керований роботизований колісний засіб для транспортування боєприпасів, поранених, квадрокоптерів тощо. Він був вперше представлений на виставці "Армія" торік тому, але тоді на виробі взагалі не було камер, також "Зубило" було озброєне зенітною установкою ЗУ-23-2 без прицілів.

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Як звертають увагу аналітики, водночас раніше повідомлялося, що роботизована платформа "Зубило" має отримати низку різних модифікацій. Останні залежать від потреб родів військ, які експлуатуватимуть машину.

"Кожен рід військ бачить цю машину по-різному - хтось більше як евакуаційну, хтось планує встановлювати зброю. Все залежить від завдання. А в цілому в плані конструкції вона залишається у тому ж обліку", - заявляв тоді очільник компанії-розробника "Зубила".

Відзначається, як йдеться у статті, що машина створена на базі шасі "КамАЗа", "в лоб" витримує постріли з 30-мм автоматичної гармати й може бути озброєна різними бойовими модулями.

Загальна маса установки становить 16 тонн, перевозити вона спроможна 2,7 тонни вантажів. Водночас у базовій версії дальність дії має становити десять кілометрів, заявлена швидкість - 100 км/год.

Як звертає увагу Defense Express, на початку липня 2024 року у "Ремдизель" наголошували, що машина розпочала випробування безпосередньо у збройних силах РФ у різних родах військ, передусім йшлося про зацікавленість інженерних військ.

Також на форумі "Армія" заявляли, що покажуть доопрацьовану машину, яка має стати легше та отримати кращу прохідність.

РФ заявила про створення ракети "Іскандер-1000"

Нагадаємо, Росія працює над балістичною ракетою під умовною назвою "Іскандер-1000". Пропагандисти стверджують, що вона має дальність в 1000 кілометрів та доопрацьовану бойову частину. Водночас заявлений коефіцієнт ймовірного відхилення від цілі дорівнює "від 5 метрів". Зазначається, що "Іскандер-1000" нібито має конструктивну подібність до балістичної ракети 9М723 до ОТРК "Іскандер".

На думку колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, йдеться не про якісь надзвичайні покращення. Модернізована ракета "Іскандер-1000" матиме більшу зону дії, але не настільки, як кажуть росіяни. Її радіус дії становитиме до 800 кілометрів.

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