Для прискорення постачання Німеччина потенційно може передати ще одну свою систему, але на її заміну доведеться чекати роки.

Система протиповітряної оборони Patriot, яку придбає Німеччина для передачі Україні, все ще будується та буде готова до передачі Україні не раніше ніж за 6-8 місяців, повідомляє BILD.

Видання нагадує, що цю систему планувалося відправити до Швейцарії, однак її посунули у черзі заради України. Разом з тим, найближчими тижнями на новий Patriot чекати не варто

"Перша установка поїде не в Берн, а в Україну, і платитиме за неї Німеччина. Однак ця система все ще будується американською оборонною компанією Raytheon і, як очікується, буде готова не раніше, ніж через шість-вісім місяців", - констатує видання.

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За даними журналістів, для пришвидшення постачання Німеччина розглядала можливість поставмити ще один Patriot зі своїх запасів та замовити новий у виробника. Однак чекати на постачання нової системи Берліну, натомість, доведеться роки.

При цьому у публікації зазначається, що самій Німеччині бракує засобів ППО. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у офіційного Берліна було 12 комплексів Patriot, але три системи було передано Україні, ще дві системи використовуються в Польщі для охорони аеропорту в Жешуві. Крім того, три системи ППО наразі оновлюються та не функціонують, а одна система необхідна для проведення навчань.

"Це означає, що для власної протиповітряної оборони Бундесверу наразі доступні максимум три одиниці. Якщо буде передана ще одна система, то залишиться дві", - констатують журналісти.

Військова допомога США Україні

За даними американських ЗМІ, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про різке збільшення поставок зброї європейським союзникам для подальшої передачі в Україну. Очікується, що США продадуть озброєння та системи ППО для передачі Україні на 10 мільярдів доларів.

Крім цього, американський лідер оголосив про відправку 17 Patriot Україні. На уточнювальне запитання про те, що саме отримає Україна, американський президент відповів так:

"Усе. Це Patriot. Це повний комплект із батареями", - зазначив він.

Також видання WSJ повідомляло, що США перемістили Німеччину перед Швейцарією в черзі на отримання наступних систем протиповітряної оборони Patriot. Зазначається, що це потенційно дасть змогу Берліну відправити дві наявні системи Patriot в Україну.

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