Представник міністерства оборони сказав, що міністерство "нещодавно" було поінформовано, "що згадане зобов'язання союзника не виконується".

Наприкінці червня Нідерланди анонсували, що разом із неназваною країною-союзником нададуть Україні систему ППО Patriot, однак тепер стало відомо, що цього не буде, оскільки цей союзник вийшов з угоди.

Нагадаємо, у травні Міноборони Нідерландів оголосило про намір поставити Україні систему Patriot, заявивши, що у країни готові "основні компоненти", а ті, яких бракує, буде поставлено іншою країною. Місяць по тому Нідерландам удалося знайти іншу країну для співпраці в цій пожертві. "Необхідні компоненти для повної системи Patriot вже зібрані. Нідерланди надають три пускові установки і радар, решту необхідних основних компонентів постачає союзник", - йшлося тоді в повідомленні нідерландського Міноборони.

Однак тепер з'ясувалося, що компоненти, які мала поставити країна-союзник, не готові. Міністр оборони Рубен Брекельманс повідомив, що Нідерланди нещодавно відправили Україні радар, а три пускові установки передадуть зовсім скоро, пише NL Times.

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Але тепер Нідерланди шукають іншого союзника, який був би готовий надати відсутні компоненти для завершення системи, сказав Брекельманс. "Ми все ще працюємо над цим. Обговорення тривають із кількома партнерами", - зазначив він.

Представник міністерства оборони сказав, що міністерство "нещодавно" було проінформовано, "що раніше згадане зобов'язання союзника не виконується", однак він не уточнив, що це за союзник.

Допомога Нідерландів

6 вересня стало відомо, що Нідерланди передають Україні обладнання для технічного обслуговування і ракети класу "повітря-повітря" до винищувачів F-16.

А 10 вересня Нідерланди схвалили застосування переданої ЗСУ зброї для ударів по цілях вглибині території РФ.

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