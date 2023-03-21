У НАТО не виключають, що Україна почне наступ на Крим.

І на Україну, і на Росію чекає "критичне півріччя", пише Bild з посиланням на представників НАТО. Зброя, що постачається Заходом, буде використана вже у травні, щоб витіснити російську армію, що вторглася, з півдня і сходу України.

"Підготовка, матеріали, логістика і дані секретних служб - партнери України наразі роблять все можливе для проведення успішного контрнаступу", - сказав чиновник на брифінгу.

НАТО готується, що ЗСУ підуть у наступ навесні-влітку. "Майбутні шість місяців стануть ключовим періодом у війні не тільки для України, а й для союзників", - зазначили в НАТО.

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Чиновник також дав інформацію про можливі місця українського контрнаступу, але зазначив, що повинен бути дуже обережним з міркувань безпеки. Відповідно, Росія "справедливо" припускає, що основні українські наступи будуть проходити у "Луганській і Запорізькій" областях.

Він назвав мету наступу на південному сході країни. "Прорвати сухопутний міст до Криму", - заявив чиновник.

Але представник НАТО також додав, що Україна буде проводити подальші наступи, які він не може коментувати.

На питання, чи зможуть російські ВПС відбити ще одну велику атаку України, чиновник відповів, що Москва зараз не може збільшити кількість своїх угруповань або бойових літаків, дислокованих в Україні.

У НАТО також не виключають, що Україна почне наступ на Крим, окупований Росією з 2014 року. "Київ має право повернути собі всю українську територію", - прямо заявив чиновник.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

США і західні союзники посилено споряджають Україну боєприпасами і важкою технікою, необхідною для проведення контрнаступу. Як писало Politico, Захід очікує початок великих операцій вже у травні.

Наразі найпотужніше угруповання ворога зосереджене і практично скуте у боях за Донбас. Втрати РФ на цій ділянці фронту вже настільки великі, що їх вистачило б на ще один похід на Київ, зазначав аналітик Іван Киричевський.

Пропагандисти турбуються, що у зв'язку з втратами і безуспішними атаками Бахмута та інших населених пунктів у Росії просто може не вистачити сил відбити наступ ЗСУ.

Президент Чехії Петр Павел, своєю чергою, заявив, що у ЗСУ може бути тільки одна спроба контрнаступу - для нових великих операцій у Заходу може не вистачити ресурсів.

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