Російські ракети часто пролітають близько до атомних електростанцій.

Україні важливо отримати винищувачі F-16. Це питання ядерної безпеки європейського континенту.

"Захід повинен розуміти, що літаки F-16 нам потрібні не лише для прикриття лінії фронту, не лише для завоювання переваги в повітрі - вони необхідні в тому числі й для захисту об’єктів критичної інфраструктури України, а серед них - і п’ять об’єктів атомної енергетики", - пояснив речник Повітряних сил Збройних Сил України полковник Юрій Ігнат у телемарафоні.

Він нагадав, що Росія неодноразово обстрілювала деякі з атомних електростанцій, також ракети ворога пролітати у безпосередній близькості з ними.

Відео дня

"Таким чином Росія може спровокувати техногенну катастрофу, в результаті якої постраждає не лише Україна. Тож нашим партнерам потрібно постійно нагадувати про те, що ми потребуємо літаків F-16, які здатні збивати "калібри", "шахеди" й інші боєприпаси, що застосовує ворог", - підсумував спікер.

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно Ігнат поділився, що Україна очікує гарних новин щодо сучасної авіації і на найближчому засіданні у форматі "Рамштайн". За його словами, коли буде рішення, буде відлік місяців, коли станеться сама передача і постановка на озброєння літаків F-16.

Крім того, він заявляв, що Сили оборони України зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16, які мають країни-члени НАТО.

На думку експертів, Данія, Нідерланди, Бельгія та Португалія можуть заснувати авіаційну коаліцію та передати Україні західні винищувачі F-16.

Вас також можуть зацікавити новини: