Спочатку вони літали з відхиленням у кілька кілометрів, але зараз точно влучають у ціль.

Росія значно вдосконалила північнокорейські балістичні ракети KN-23, тепер вони вражають цілі зі "смертельною точністю". Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов розповів в інтерв'ю The War Zone.

Як нагадує видання, перша партія ракет KN-23, також відомих як Hwasong-11, поставлених Північною Кореєю Росії, виявилася вкрай неякісною. Згідно зі звітом української державної прокуратури, близько половини з них не тільки відхилилися від траєкторії, а й вибухнули в повітрі.

Відтоді, за словами Буданова, завдяки допомозі Росії вони були значно вдосконалені і тепер вражають цілі зі "смертельною точністю". Це дало Росії таке необхідне джерело ракет малої дальності, зазначає TWZ.

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При цьому Буданов не уточнив, що саме було змінено в ракетах.

"Спочатку, з початком передачі Росії, вони літали з відхиленням у кілька кілометрів, але зараз вони точно потрапляють у ціль. Це результат спільної роботи російських і північнокорейських фахівців", - розповів він.

При цьому він також зазначив, що Росія дає Північній Кореї технології в обмін на постачання військ та зброї.

"Триває модернізація авіаційних засобів ураження - ракет повітря-повітря великої дальності. Особливі технології на підводних човнах. На жаль, балістичні ракети, які є носіями ядерних боєголовок".

Також Буданов додав, що існують угоди про початок створення на території Північної Кореї виробничих потужностей з випуску БПЛА типів "Гарпія" і "Герань" (російська версія іранських дронів Shahed-136), і це призведе до змін у військовому балансі в регіоні між Північною і Південною Кореєю.

Російські ракети

Раніше у Повітряних силах розповіли, що Росіяни модернізують балістичні ракети "Іскандер", що зменшує ефективність роботи систем протиповітряної оборони Patriot.

Росіяни активно задіюють ракети KN-23 у масованих атаках по Україні. Так, сьогодні Україну атакували 300 ракет і безпілотників, зокрема, дві балістичні ракети KN-23, запущені з Воронезької області, і п'ять крилатих ракет "Іскандер-К", що летіли з Курщини.

Основною ціллю був Київ, там є значні руйнування та постраждалі. Під ударом також була Одеса, там загинули двоє чоловіків, ще 9 людей постраждали. За попередніми даними, ворог застосував понад 10 БПЛА. Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги.

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