Ці літаки важливі Україні через дефіцит пілотів для F-16, зазначив президент Володимир Зеленський.

Президент Польщі Кароль Навроцький під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським прокоментував можливий обмін літаків МіГ-29 на українські технології безпілотників.

"На жаль, громадська думка була якоюсь мірою дезінформована. Я не буду в ці питання входити. Але хочу нагадати, що мій обсяг обовʼязків – це дбати про інтереси польських солдатів. В залежності, в якій ми знаходимося, і ця зустріч є тому доказом, ми шукаємо симетричного, стратегічного партнерства. Цей обмін МіГ на антидронові системи не суперечить нашій політиці. І після формальних питань, я думаю, це питання буде вирішено", – сказав Навроцький.

Водночас президент Володимир Зеленський подякував Польщі за таку пропозицію і зазначив, що Україні важливо отримати ці літаки через нестачу пілотів для західної авіації.

"Коли у вас війна щоденна, кожен пілот – це великий дефіцит. І навчання та тренування пілота – це роки. Питання не в тому, що в нас немає F-16. Ви забираєте з поля бою досвідченого пілота й відправляєте його за кордон, витрачаєте десь вісім місяців, десь півтора року, залежно від досвіду. Для того, щоб цей пілот повернувся на F-16 в боротьбу проти Росії. Різниця між F-16 і МіГ для нас лише у тому, щоб не втрачати нашого пілота. Бо на МіГ навчатися не потрібно, наші люди навчені. У цьому й був запит. Питання не в дефіциті літаків, питання в дефіциті пілотів", – пояснив Зеленський.

МіГ-29 від Польщі: що відомо

Раніше заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Варшава працює над передачею Україні 6-8 винищувачів МіГ-29, які будуть списані з балансу польської армії до кінця грудня. Водночас він зазначив, що натомість Польща отримає українські безпілотні технології.

Як зазначив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, йдеться про передачу Україні списаної авіації. За його словами, з цих літаків можна буде зібрати 2-3, які будуть здатні реально працювати.

