Польща має 14 МіГ-29, але може продати Україні максимум 9: ЗМІ пояснили, чому

У Варшаві говорять не про передачу вживаних літаків, а саме про продаж.

Польща має намір продати Україні вживані МіГ-29, які країна виводить з експлуатації. Польський заступник міністра оборони сказав, що зараз тривають технічні дискусії і очікується офіційна відповідь від Міноборони України.

Українське видання Defense Express зауважило, що у Польщі говорять не про передачу вживаних літаків, а саме про продаж. За винищувачі у Варшаві хочуть отримати українські технології безпілотників – принаймні у 2025 році було оголошено про такий намір. Хоча тоді Генштаб Польщі говорив і про ракетні технології.

Автори матеріалу додали, що предметом обговорення є "до десяти", тобто максимум дев'ять вживаних МіГ-29. Офіційно ж складі повітряних сил Польщі має бути 14 МіГ-29, які приписані до 23-й авіабази в Мінску-Мазовецкому. Мова про 11 одномісних та 3 двомісних літаки.

"А от чому у Польщі говорять лише про "до десяти" цілком можливо знайти у причині, чому поляки їх взагалі вирішили продати. Ця причина також була офіційна озвучена ще у грудні: "досягнення літаками цільових експлуатаційних термінів служби та відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у складі збройних сил Польщі". Тобто з 14 наявних бортів саме така кількість ще може розглядатися, як предмет торгівлі за своїм станом", – сказано в матеріалі.

Видання нагадало, що в 2023 році Україна отримала від Словаччини 13 літаків MіГ-29AS. Проте своїм ходом тільки чотири з них перелетіли до України своїм ходом.

"І словацькі винищувачі приблизно у той самий час проходили приблизно такий самий обсяг обмеженої модернізації, що й польські МіГ-29, які були оновлені у 2011-2014 роках на потужностях Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 2. І попри те, що дуже часто вказується про те, що ці літаки за стандартами НАТО, мова, в першу чергу, йде лише про засоби зв'язку та навігації, а не про інтеграцію якогось озброєння", – констатували автори матеріалу.

Зброя для України

Іспанія передає Україні радар, який бачить все у небі. Мова про радар Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) від компанії Indra Sistemas SA. Вартість комплексу оцінюють у 37 млн євро.

Крім того, Україна отримає новітні німецькі БМП. Компанія Rheinmetall офіційно підтвердила початок поставок Lynx KF41. У майбутньому очікується не лише закупівля більшої кількості одиниць, а й локалізація виробництва Lynx безпосередньо на українських потужностях.

