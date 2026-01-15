У Польщі розкрили, скільки літаків МіГ-29 передадуть Україні

Польський уряд вже прийняв рішення про передачу літаків.

Польща планує поставити Україні до дев'яти своїх винищувачів МіГ-29, щоб допомогти Києву в захисті від російського вторгнення. Про це заявив заступник міністра оборони Павло Залевський в інтерв'ю TVP World.

За словами чиновника, польський уряд вже прийняв рішення про передачу літаків.

"Ми чекаємо відповіді від Міністерства оборони України. Переговори тривають. Це вже виключно технічні обговорення", - сказав він.

На питання про те, чи погодилася Україна прийняти пропозицію Польщі, Залевський відповів, що Київ підтримує її. При цьому технічні деталі передачі МіГів, включаючи логістику і технічне обслуговування, знаходяться на стадії доопрацювання.

За словами чиновника, перша поставка включатиме "менше десяти" літаків.

МіГ-29 від Польщі: що відомо

Раніше заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Варшава працює над передачею Україні 6-8 винищувачів МіГ-29, які будуть списані з балансу польської армії до кінця грудня. Водночас він зазначив, що натомість Польща отримає українські безпілотні технології.

Як зазначив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, мова йде про передачу Україні списаної авіації. За його словами, з цих літаків можна буде зібрати 2-3, які будуть здатні реально працювати.

