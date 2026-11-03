У Нідерландах зробили обнадійливу заяву про постачання Patriot для України

Сюзники працюють над прискоренням поставок цих ракет в Україну.

Нідерланди разом із партнерами докладають зусиль, щоб прискорити постачання Україні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це написала міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус в Х, анонсувавши "приємні новини".

"Приємні новини: ще на один крок ближче до схвалення великого пакета ракет для систем Patriot для України, що фінансується європейськими коштами та європейськими союзниками. Міністерство оборони разом із партнерами вивчає можливості прискорення постачань", – написала вона в Х.

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Patriot для України

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна в середньому отримує близько 12 антибалістичних ракет на місяць.

30 жовтня США схвалили продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE для систем Patriot, орієнтовно за 2,1 мільярда доларів. Україна оплатить цю закупівлю за рахунок пожертв від Канади, Німеччини та Норвегії в рамках програми JUMPSTART, а також за рахунок національних коштів, що фінансуються за рахунок кредиту Європейського Союзу на підтримку України. Кошти США у цій угоді не задіяні.

Водночас постачання цих ракет Україні може початися лише через кілька років.

Зеленський також заявляв, що Україна готова припинити атаки на російські НПЗ на той строк, на який США забезпечать її ракетами Patriot.

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