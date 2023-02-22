У зворотному напрямку Україна вже відправила трофеї з поля бою.

Перше західні танки з навченими українськими екіпажами прибудуть в Україну найближчим часом. Про це повідомив у себе в Фейсбуці міністр оборони Олексій Резніков.

"Вільний світ створив "танкову коаліцію", щоб допомогти Україні перемогти в цій війні. Вже найближчим часом ми очікуємо перших танків від партнерів з підготовленими українськими екіпажами", – написав він.

Також Резніков розповів про відкриття в Німеччині, Литві, Латвії та Естонії експозицій з російськими танками, підбитими на фронті в Україні.

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"24 лютого громадяни чотирьох країн одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити в Європу через Україну тільки у вигляді музейних експонатів", – зазначив міністр.

На думку Резнікова,побачивши російські танки в такому стані, європейці переконаються, що "Росію можна і потрібно перемагати в полі бою".

"І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку", – підкреслив він.

Поставки західних танків в Україну

У січні Україна отримала підтвердження від західних партнерів про їхній намір передати для потреб ЗСУ кілька сотень танків західного зразка. В даний час українські танкісти проходять навчання на цих машинах в декількох країнах Європи.

Влада Польщі обіцяє, що обіцяні ними танки Leopard 2 надійдуть в найближчі два-три тижні. Також Польща підтримує надання Україні бойових літаків, але треба досягти консенсусу в рамках НАТО.

Водночас обіцяні Вашингтоном 31 танк Abrams фактично залишаються "під питанням". Американська влада досі не затвердила юридичне рішення про вилучення цих танків зі складів або про замовлення їх виготовлення на заводі.

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